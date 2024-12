Wanda Nara expuso nuevos chats con Mauro Icardi: detalles impactantes

En una catarata de historias de Instagram, la conductora de Telefe mostró chats que parecieran ser actuales, ya que se menciona el reloj que Mauro le habría prestado a Eugenia Suárez en un reciente encuentro íntimo, mientras que los demás tienen fecha de entre el 12 de noviembre al 13 de noviembre.

image.png

En las primeras capturas, Mauro desmiente que dicho reloj se lo haya regalado Wanda si no que se lo compro él mismo en Roma. Después, la conversación se refiere a la actual relación de la conductora que según el delantero, le hizo perder todo “el glamour”.

“Perder tu estilo, perder tu familia, perder el orgullo, perder todoooooo por esta guerra innecesaria. Contra mi, compararte con la China Suárez que es una moncha de mierda y encima lo que mas bronca me da.. es que ella queda bien!! Y vos como la pelotuda”, escribió Icardi.

Y agregó: "Es inexplicable todo!! Es inexplicable porque habías salido adelante y quedado como una Reina y manejaste todo de la mejor manera para dejarla mal, y vos quedar ahí arriba siempre. Hoy perdiste toda credibilidad. Perdiste todo el glamour".

En las imágenes que dan fecha a un mes atrás, Wanda saca a relucir como Mauro aún buscaba salvar la relación entre ambos, pidiéndole que resuelvan sus problemas y que lo acompañe en la recuperación de su rodilla.

image.png

“Si organizamos y hacemos bien las cosas podemos decidir juntos y me gustaría que me acompañaras. Y sobretodo en la recuperación que será muy duroo. Quisiera que estés a mi lado, que me des fuerzas, ánimos y me ayudes. ¿Estás dispuesta a que reconstruyamos nuestra vida para el bien de todos?? Con mucho amor y dedicación??”, le preguntó, mientras ella se mantenía firme en su pregunta.

Ante la insistencia del futbolista de recomponer la relación y generar “nuevos lazos”, Wanda se limitó a contestarle que no tiene “nada más que hablar con él” porque “amenazó” con sacarle a sus hijos: “Estuve 6 meses con ellos, sin vos, ni Maxi”, le retrucó.

Según Mauro, la buena relación que tiene Wanda con su ex pareja Maxi López, es falsa, y tildó a Elián Valenzuela de querer a Wanda simplemente por fama.

“Pasó todo lo que te dije siempre.. el chanta de Maxi que te odia usándote para vender shows, tu novio que es un muerto de hambre que si no le dabas bola vos terminaba en una cuneta como todos los otros de su rubro y se vende con vos y le diste fama.. todosss usandote y vendiéndose ellos mismos.. y vos peleándote judicialmente con la persona con la que tocaste el cielo, que conseguimos todo, con el padre de tus hijas, con tu familia.. con todos por andar de gira de madrugada”, sostuvo Icardi.

Finalmente, se refirió de manera despectiva hacia L-Gante: “Es que no me genera ni celos. Me genera vergüenza ajena, asco.. como al 99.9% de las personas que te ven, comentan y hablan…”

Y agregó: “Ese negro de mierda en tu vida es un cero a la izquierda, todo el séquito con el que andas dándotela de barriobajera también”.