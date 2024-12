Juana Viale vs. Wanda Nara, la guerra menos pensada

La conductora de los almuerzos aprovechó la oportunidad para hacer referencia a la distinción que le ganó Wanda Nara (por "Bake Off Famosos" - Telefe) en el rubro Mejor estilo femenino en Conducción, en la terna en que también competían Flor de la V ("Intrusos" - América TV) y Verónica Lozano ("Corta por Lozano" - Telefe)

JUANA.mp4

“Feliz domingo para todos ustedes en sus casas. Miren qué belleza, es la pantera rosa. Ni más ni menos que el auténtico Gino Bogani es quien me hizo este vestido para los Martín Fierro de la Moda que perdimos frente a Wanda Nara” comenzó diciendo Juana Viale, para luego agregar “La cosa es así, acá es ganar y perder. Pero... ¿quién se viste con una alta costura todos los domingos? Solo yo. Solo yo lo puedo hacer de la mano de Gino Bogani y de todo mi equipo, porque esto, así, es producto del esfuerzo, la creatividad de todo mi equipo que hacen que yo sea esta reina que me hacen todos los domingos”.

image.png

Para el cierre de su presentación, la conductora de "almorzando con Juana" no dudó en ser sarcástica y expresó “No tengo Martín Fierro, pero tengo Gino Bogani, chiquitos. Un auténtico. El que puede, puede. Y el que no, cocina” en clara referencia a la conductora de "Bake Off Famosos" el reality pastelero de Wanda Nara.

La respuesta de Wanda Nara

Como era de esperar, y a pesar de encontrase de vacaciones con su novio, el cantante Elian Valenzuela -mas conocido como L-Gante, Wanda Nara le respondió a Juana Viale de manera contundente, a través de una de sus redes sociales.

image.png

Tras las picantes palabras de Juana en el comienzo de su programa dominical, la conductora de "Bake Off Famosos" dio muestras de haber recibido el mensaje y publicó una serie de fotografías en sus historias e Instagram, en las cuales se podía apreciar su enorme colección de zapatos y carteras, todas de marcas muy lujosas y caras. Se trata de su vestidor en la casa de posee en Milán, Italia.

Algunos de los que vieron las historias, se encargaron de remarcar que, si bien la colección de zapatos y carteras era impresionante, Wanda Nara no subió ni una sola foto de sus vestidos de alta costura, como el que si lucía Juana Viale.