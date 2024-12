Wanda Nara fue imputada por promocionar apuestas ilegales

La conductora de Bake Off Famosos será indagada próximamente y la causa forma parte del operativo Juego Limpio, por el cual ya se realizaron 30 allanamientos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, se bloquearon más de 3000 sitios web y la fecha de citación es el 17 de diciembre.

La noticia fue dada a conocer en el ciclo DDM, en la pantalla de América TV, donde según comentaron los periodistas del programa, la empresaria "tendrá que presentarse el 17 de diciembre ante el fiscal Juan Rosas, especializado en estos tipos de delitos". Mientras que en la misma causa fue imputado su novio, L-Gante, quien declaró ante la Justicia el 14 de noviembre.

"Va a tener que dar explicaciones de porque la página que ella publicó no redirigía a una página oficial. No está habilitada por Lotería de la Provincia". Y agregó Mariano Yezze: "Esta causa fue iniciada por Lotería de la Ciudad y ya dieron de baja más de 4500 sitios."

Por otro lado, Mauricio D'Alessandro remarcó una particularidad que vincula a Wanda con su ex pareja y Elián: "A Valenzuela en esta causa lo defendió el Dr. Nicolás Payarola, el mismo que sacó a Mauro Icardi de Santa Bárbara.

Mauro Icardi obligado a pagar cuota alimentaria

El escandaloso divorcio entre el futbolista Mauro Icardi y la conductora de Bake Off Famosos, Wanda Nara, parece no dar tregua y, las instancias finales se tornan cada vez más complejas: ahora, el deportista fue intimado legalmente por faltas económicas con sus hijas.

Según trascendió, Icardi debería de seis meses de pensión alimenticia para las hijas que tiene en común con la mediática, Isabella y Francesca de ocho y nueve años respectivamente.

Según se supo, aunque el delantero del Galatasaray no aportaría la cuota correspondiente desde hace medio año, la demanda inició hace dos meses y actualmente fue intimado a saldar el costo.

Los trascendidos indican que, en caso de que el futbolista no abone en los próximos diez días, la causa se elevaría al comité interdisciplinario de la FIFA.

Por su parte, la Justicia ordenó realizarles nuevas pericias a Wanda Nara y Mauro Icardi tras las diversas denuncias, el desalojo de la casa en San Isidro y los dichos de violencia de género. En este sentido, la mediática tendrá que presentarse el próximo lunes 9, mientras que el futbolista fue citado para el martes 17 de diciembre.

Además, en las últimas horas se conoció que Nara contrató para la causa de violencia de género a los mismos abogados que trabajaron con L-Gante.

Asimismo, el futbolista se había presentado el viernes en Tribunales para llevar adelante una entrevista disciplinaria en medio de su escandaloso divorcio de Wanda.

En las últimas horas, Icardi fue operado de la rotura de ligamentos cruzados, por ende se encuentra internado y en el área de rehabilitación tras la cirugía.

Por otro lado, había trascendido que Icardi no quería que sea conveniente que las niñas vivan con Wanda en la Argentina con la pareja actual, L-Gante, quien estuvo condenado por tenencia de armas y drogas. Por último, Wanda habría dicho que no estaba de acuerdo con que las menores estén con su papá alegando que: "Es un tipo que no me deja separarme, que no acepta que no quiero estar más con él, que me dice que me va a arruinar la vida si lo dejo".