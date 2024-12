Mauro Icardi quiere estar de novio con la China Suárez

La panelista estrella de LAM, junto al conductor del programa, se encontraban en la previa de la producción de la tapa "Los personajes del año" para la Revista Gente, cuando dieron a conocer -al aire- el mensaje del futbolista.

Durante el primer tramo del mensaje, Icardi embistió contra su exesposa, a raíz de su reciente entrevista con Susana Giménez y aprovechó para destacar la China Suárez “La feminista que se hace la víctima de mujer despechada, de mujer agredida, insultada, y después anda tirándole a otra mujer. Ya hace tres años pasó, pero ella se portó siempre bien, nunca salió a decir nada, nunca habló de ella y esta le sigue dando. Cuando está de novia con otro tipo, cuando está separada y cuando estamos en un juicio de todo tipo de índole, es rarísimo" y entonces agregó "O sea está muy despechada, muy resentida, la llama a Susana para ir al programa, hablar de la China y mostrar sus mensajes. La verdad que es patético”.

Pero el broche de oro del audio de Mauro Icardi que compartió Yanina Latorre llegó sobre el final, cuando el futbolista expresó su máximo deseo “Espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novio con ella”.

Después de las repercusiones que generó el audio de Icardi que difundió Yanina en LAM, Ángel de Brito entrevistó a Wanda Nara, que le esquivó a las preguntas más comprometidas sobre este tema.

“Recién pasó un audio Yanina que le llegó de Mauro diciendo ‘ojalá me ponga de novio con la China’” le dijo el periodista a lo que las mediática conductora de Telefe sólo atinó a reírse, y con cierta incómoda “Les deseo felicidad a todos. Si esa es su felicidad…” y agregó “No voy a opinar -si los ve como posible pareja-. La verdad que yo estuve 12 años con Mauro. Ojalá que sea muy feliz con ella, que le dé la misma felicidad y los momentos que yo le di. Y nada, siento que todo lo que va a vivir ella, yo ya lo viví. Entonces, la va a pasar muy bien y que sea muy feliz”.

“¿Podrías vincularte con ella?” repreguntó De Brito a lo que Wanda respondió “Eso es algo ya muy profundo y no sé, el tiempo dirá. Mauro va a ser familia toda mi vida, tiene abiertas las puertas de mi casa, como de hecho las tuvo y las va a tener”.

“Ahora es un momento en que no nos estamos entendiendo, y recurro a la Justicia para que nos ayude a ordenarnos. La verdad que es una lástima ocupar a la Justicia en estas cosas que me gustaría haber resuelto sola. pero la verdad es queue no puedo, en eso soy incapaz. Soy muy capaz de muchas cosas, pero eso no puedo” cerró Wanda.