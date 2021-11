Wanda Nara le abrió su corazón a Susana Giménez

La primera parte de la entrevista se pudo ver en la pantalla de Telefe, que rompió el rating como era de esperarse, y que dejó la parte más jugosa para Paramount Plus, la plataforma de streaming en donde se podrá ver la totalidad del meeting.

"Estoy con la mas buscada", precisó la diva de los teléfonos. Y Wanda rompió el silencio: "Somos una familia muy pegada, estábamos en un campo, la persona que me organiza las fiestas me pidió una foto de la nena y busqué en el teléfono de Mauro, y ahí encontré el chat con una mujer muy famosa. Se me vino a la cabeza la bronca, la ira, y puse una historia de Instagram. Con Mauro nos mostramos los celulares, tenemos esa confianza, empezamos como amigos, nos contábamos".

Rápida de reflejos, y dejando una vez más al descubierto lo bien que entiende el juego, Susana Giménez replicó: "Es que los jugadores son lindos jóvenes, ricos... ¿No les falta nada no?", dijo. A lo que Wanda Nara le ofreció detalles de cuál fue su primera reacción: "Le eché la culpa a la mujer. Después dije ‘yo con vos no tengo nada’ y hablé con mi marido".

En esta misma línea, contó cómo y qué tipos de mensajes encontró en el celular de Mauro: "Decían cosas que una mujer como yo, con los valores que tengo, no hubiese hecho ni esperado. Con Mauro nunca habíamos tenido un problema de este estilo. Cuando pasó esto me re calenté y me fui, saqué el primer avión que había y me fui a Italia, a mi casa. Y para el perdón necesitaba volver a confiar en la persona que tenía al lado y sentía que aquí había habido un quiebre. Él me dijo que hubo un encuentro y que no fue nada, pero pudo pasar de todo".

Luego brindó detalles de la videollamada que Wanda Nara y la China Suárez mantuvieron en medio del lío: "Le pedí perdón a ella por haber puesto en la historia una palabra no muy elegante ("zorra"). Mauro me pidió perdón, me mostró cómo pasaron las cosas. Lo miré a los ojos y creo en su arrepentimiento".

"Hubo días de gritos, de peleas, de discusión, y otros donde hablamos tranquilos y yo le dije ¿Vos me perdonarías si encontraras mensajes así en mi teléfono? y el dijo que no. Me tomé un tiempo para pensar. Muchos que me decían no fue nada... no, para mí era todo. Él me dijo que piense en la familia. Mi mamá y mis amigos me acompañaron un montón. Mi mamá lo defendía a él, me decía que estas cosas pasan", sostuvo.

En tanto, sobre su expareja, Maximiliano López, a diferencia de sus últimas declaraciones, le tiró una buena: "Se comportó bien, se quedó con los nenes más grandes que no quería que vivieran esto. Me dio una ayuda grande. Se lo agradecí a él y a su novia".