Wanda Nara le sigue pegando a Maxi López: "Dejé todo por él"

"Yo era muy popular en mi país. A decir verdad, todavía lo soy. Pero cuando me casé con él lo dejé todo y lo seguí hasta Italia, donde lo contrataron como jugador. Precisamente porque accedí a salir de Argentina y entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante", indicó.

Pero al conocer las infidelidades de López decidió armar las valijas y volver a la Argentina junto a sus tres hijos. "Hay muchas mujeres que logran fingir nada y seguir adelante. Pero no pude: el respeto por mí misma no me lo permitió. No merecía una traición, pero soy sagitario y no me defraudo", sostuvo.

ADEMÁS:

Silvina Escudero posó en bikini recostada sobre la arena

Pamela David vuelve a América con un nuevo programa

En cuanto a los constantes reclamos públicos de Maxi para poder ver a los tres hijos que tuvieron en común, Nara destacó que el futbolista "los ve cuando puede venir a verlos a París y también estuvieron juntos en Italia" e indicó que "cada uno es responsable de sus actos y yo de crecer niños con paz interior, felicidad y amor".

"De vez en cuando me preguntan si soy Wonder Woman, pero yo respondo que todas las mujeres lo son. Todos mis amigos que tienen hijos los acompañan al colegio y a hacer deporte, organizan fiestas de cumpleaños, los siguen en sus deberes, hacen milagros aunque trabajen. Las italianas y las argentinas son muy parecidas en esto", completó.

Días atrás Ángel De Brito, aseguró que Wanda inició acciones legales a López por incumplimientos con la cuota alimentaria de los tres chicos. "El conflicto es que Maxi no cumple. Hay un embargo contra Maxi López de 600 mil euros, una deuda que se fue acumulando", aseveró.