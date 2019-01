Wanda Nara: "Prefiero facturar a responder las críticas"

La mujer de Icardi se refirió a las críticas que recibió por las fotos que trascendieron de ella donde se la ve con algo de celulitis y lejos de molestarse aseguró que prefiere facturar, dedicarle tiempo a hacer dinero, y no ponerse a pensar en una celulitis o en una crítica.

ADEMÁS:

“No les presto atención, es normal que exista la maldad y la envidia. Soy muy segura de mí misma. No me importa lo que dice la gente que no me conoce. Prefiero facturar antes que responder cada crítica. O utilizar ese tiempo para mí”, dijo.

Además Wanda no quiso entrar en polémica con la hermana de Mauro Icardi quien en las últimas semanas la tildó de ‘psicópata’ y ‘superficial’, además de decir que arruinó la imagen de su hermano.

Wanda manifestó que ella nunca hablará mal de un familiar de su marido y que en un momento pensó que la habían hackeado.