Wanda Nara prefirió la sutileza a la hora de contestarle a su cuñada

Pero además empezó a subir fotos de ella con Mauro y la ex novia del futbolista y enrostrándole a Wanda que ella era mejor cuñada.

“¡Cuando tenía una cuñada hermosa y buena! Qué lindos momentos. Nos queríamos y éramos unidos. Lástima que unos años después llegara lo peor que le podía haber pasado a mi familia. Acá te amaban sin importar cuánto tenías en el bolsillo. Nosotros te seguimos amando”, disparaba Ivana. Ahora le tocó el turno a Wanda de tirar con munición gruesa.

Pero la modelo prefirió las sutilezas para contraatacar a través de su cuenta de Instagram: “Juzgar una persona no define quién es ella. Define quién eres tú”, posteó. La guerra entre ellas parece no tener fin y cada tanto explota una nueva batalla y seguramente esta no será la última.