Wanda Nara vuelve a ser noticia por sus declaraciones

“A Mauro no le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Expresé mi deseo de volver a trabajar, y no le gustó” declaró sin vueltas la mediática empresaria.

vanity fair.jpg

Según sus declaraciones a la revista italiana, este fue uno de los motivos que los llevaron a atravesar una crisis de pareja y se refirió al régimen laboral que tiene Mauro Icardi. “Entrena dos horas al día, el resto del tiempo está en casa" y se preguntó: "Él puede ayudarme con los niños, ¿verdad?”.

Durante la nota cuestionó algunas costumbres que se relacionan con la profesión de los futbolistas. “Vive en el mundo del fútbol, donde trabajan pocas esposas y las mujeres de carrera son discriminadas”, explicó intentando despegarse del apodo de “botineras” que se le asigna a las mujeres de los futbolistas.

315877733_126733360016802_9138102893008007784_n (online-video-cutter.com).mp4 Imágenes registradas por Wanda Nara y subidas a su Instagram

La China no se salvó

A pesar de considerar "una tontería infantil” el affaire de Mauro Icardi con Eugenia "La China" Suárez y asegurar que ya esta todo solucionado, Wanda Nara no olvida ni perdona las actitudes de la actriz a quien omite nombrar, pero de quien da claras referencias: “La mujer en cuestión es muy conocida en Argentina por haber roto numerosas familias famosas. Una vez salió con un actor mientras su esposa estaba embarazada y perdió al bebé. Otro le robó el marido a una madre cuya hija había muerto poco antes”.

wanda-mauro-china.jpg

Y como no quiso guardarse nada, se despachó con ganas contra la ex Casi Ángeles: “Mientras engañaba a mi esposo, también me escribió como si fuéramos amigas. Me dijo que quería venir a verme a París, me llamó por FaceTime”.

Antes de desatarse el escandalo, Wanda y Eugenia no eran amigas, pero mantenían un vínculo cordial a raíz de la relación de Zaira, su hermana, con la actriz.