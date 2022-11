¿Se vienen una nueva película de Harry Potter?

Después de 15 años de espera, no resulta descabellado imaginar un nuevo filme de Harry Potter y sus amigos. Así lo dieron a entender desde Warner Bros.

Según informaciones -no oficiales- el nuevo CEO de Warner Bros, Davis Zaslav, estaría personalmente interesado en reflotar la historia del mago adolescente y llevar al cine el último libro publicado "Harry Potter and the Cursed Child" ("Harry Potter y el legado maldito"), que es considerado como el octavo libro de la saga, aunque no fue escrito por la autora original, J. K. Rowling, sino por Jack Thorne y fue llevada al teatro en el West End Londinense con gran éxito.