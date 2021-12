Wanda Nara y sus hijos se reencontraron Mauro Icardi

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_nara)

La mediática dejó registrada la cariñosa bienvenida que le dieron los hijos a Icardi. Wanda Nara compartió en susun emotivo video en donde se lo puede ver al jugador recibiendo el abrazo de los niños.Además, la familia volvió a celebrar el cumpleaños de Constantino, hijo de la empresaria y Maxi López. Esto tuvo que ver con que el futbolista no pudo estar presente en la fiesta temática que habían organizado en la casa de Santa Bárbara y una vez más posaron todos juntos., fue la frase que utilizó Wanda para el posteo en donde se los puede ves a a los siete compartiendo la torta del pequeño.

La torta del festejo fue muy especial. Wanda Nara le hizo un pedido a Joaquín Nahuel Escobar, un pequeño que se hizo conocido en las redes sociales como el "niño pastelero". No solo le encargó el pastel de Boca para su hijo, si no que también fue personalmente a retirarlo y su imagen junto a Joaquín no tardó en viralizarse.

