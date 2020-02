Wichis: Marcelo Tinelli pidió que "por favor hagan algo"

El también integrante del Consejo Federal de Lucha contra el Hambre, escribió en su cuenta de la red social Twitter: "Por favor hagan algo porque los chicos se siguen muriendo, fundamentalmente por tomar agua en mal estado".

Frente a esto, solicitó "urgentes recursos para las comunidades wichís de la zona y lograr las perforaciones para conseguir el agua potable", mientras adelantó: "Me ofrecí a viajar ya, si es necesario, y convocar a toda la gente". "Esta situación en las comunidades wichís de Salta no es de ahora. Pero no vale la pena repartir culpas por la herencia recibida, sino ponernos todos a ayudar y solucionar el tema en forma urgente", resaltó el también presidente del club San Lorenzo.

En tanto, el gobernador Sáenz le respondió al conductor. "Solo palabras de agradecimiento para Marcelo Tinelli y a todos aquellos que ofrezcan de corazón su ayuda. Son décadas de abandono y olvido, hoy mostramos una realidad que duele y lastima. Sólo los miserables pueden hacer política con la muerte de un niño", expresó el mandatario salteño.