Ya no come alfajor: Pampita se distanció de Mariano Balcarce

La modelo se mantiene cerrada ante el acoso de los medios y sólo se limitó a confirmar que hace "dos semanas" que está alejada de su pareja. "No sé qué va a pasar", dijo

Duró menos que un suspiro el nuevo amor de Pampita. En la más estricta reserva la modelo confirmó la ruptura sentimental con Mariano Balcarce: "Hace dos semanas que estamos distanciados, no sé que va a pasar". Mucho más no se supo y todo indica que la jurado de Bailando por un Sueño (El Trece) no brindará más detalles y se mantendrá cerrada ante el "acoso" de los medios.