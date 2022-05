Yanina Latorre contó que la invitaron a hacer un trío

YANINA LATORRE DIJO QUE EL POLACO LE OFRECIÓ UN TRÍO CON SILVINA LUNA.mp4

Todo comenzó cuando comentaban en el programa que conduce Ángel de Brito que el cantante tropical se suma a la grilla del canal con un nuevo programa.

En este sentido, el conductor sugirió que Yanina debería estar invitada en algunos de los episodios. "Vos tendrías que subirte a la camioneta de El Polaco", exclamó Ángel. "Si subo, terminamos en un hotel", exclamó la esposa de Diego Latorre.

"Me encanta. Una vez me ofreció hacer un trío, pero le dije que no, me escapé", reveló ante la mirada atónita de sus compañeros de piso. "Yo decía todo el tiempo en LAM que me gustaba El Polaco, que le daba... me hacía la canchera. Voy a una fiesta del Bailando y él se empezó a acercar. Me vino a encarar con Silvina Luna", recordó Yanina.

Finalmente, la chimentera contó que se puso tan nerviosa que prefirió escaparse. "Yo estaba con Jey Mammon y nos fuimos bailando entre la gente. Cuando llegamos a la puerta, rajamos corriendo", sentenció.