Yanina Latorre durísima con la China Suárez: "Le arruinaste la vida a Tobal, Pampita y Wanda"

"Ayer por la tarde, Yanina Latorre recibió un llamado no en términos amistosos sino todo lo contrario. Muy enojada, la China Suárez se comunicó con ella", reveló Ángel De Brito ni bien comenzó su programa Los ángeles de la mañana.

Tras confirmar la información, la panelista contó como fue la acalorada charla que tuvo con la actriz, en la que se dijeron de todo: "¡Es una atrevida! No sabés todo lo que le dije. Empecé diciendo: ‘mocosa impertinente. Tengo 50 años. Cerrá la boca. A mí me vas a respetar’. Así arranqué", narró la panelista.

"Me reclamó la data que Maite dio ayer, sobre el novio español. Que no me lo negó. Evidentemente está con el chico. Me quería explicar que el chico no estaba de novio y que estaba solo. Porque ella tiene fama de roba novios, roba maridos", continuó Latorre.

Yanina Latorre y una frase letal a China Suárez Yanina Latorre y una frase letal a China Suárez

"Cuando dieron la data salió el rumor de que el chico estaba de novio con una influencer y entonces para chequear la data le escribí a Andy Mc Dougall, un amigo de ella que vive en España y es argentino. Le pregunté si este chico que sale con la China estaba de novio con alguien. Y le puse ‘¿esta chica no tiene paz?’. Y el me pone, ‘jajaja no la tiene, está soltero, no tiene novia’. Se ve que este Andy Mc Dougall, chusma, le reenvió los mensajes", detalló.

"Ella me llamó diciendo: ‘qué obsesión tenés vos conmigo’. Ninguno, reina, trabajo y chequeo data porque no soy mentirosa", le contestó Latorre.

"Le dije 'le cagaste la vida a Eugenia Tobal, a Pampita, le estás cagando la vida a Wanda Nara y a unos cuantos más que tengo data y no doy nombres porque no se separaron", expresó haciendo referencia a las relaciones de la actriz con Nicolás Cabré, ex de Tobal, Benjamín Vicuña, ex de Pampita, y Mauro Icardi.