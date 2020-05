La gota que rebalsó el vaso fue el informe sobre la presunta “estafa piramidal” que realizó el programa emitido por Canal 9. Durante ese segmento, la imagen de la panelista tomó protagonismo como una de las famosas que fomentó la venta de máquinas para cuidados dermatológicos y otros productos.

“Mirá Beto Casella, yo soy contadora pública y sé bastante de leyes porque soy profesional, no soy como vos que no sé si sos productor o periodista. Me cansaste, hoy te va a llegar una carta documento. Esto no lo había visto antes. No le prometí a nadie un negocio millonario. Esa es una página que existe que te lleva a un link para comprar cremas, como la tienen todas. Es un negocio legal”, aseguró Latorre en Los Ángeles de la Mañana.

Y remarcó: “Tengo los huevos al plato de Bendita y toda esta gente, si me dijiste estafadora, que es un delito, lo vas a tener que explicar en la justicia. Estoy podrida ¿Qué te pasa Beto Casella? ¿Qué tiene de malo vender cremas? ¿Qué tiene de malo vender lo que se me cante la de abajo? Son todos iguales estos resentidos ¿Vos te pensás que soy imbécil, tarada? ¿Te creíste de verdad que soy una rubia de country tarada?”.

Yanina Latorre le responde a Beto Casella El Trece

Minutos después, Casella aceptó realizar un móvil con el programa que conduce Ángel De Brito y tuvo un cruce al aire con Latorre. Rápida, la panelista dejó en claro su malestar: “Tienen una obsesión ustedes conmigo. ¿Por qué solamente me pones a mí? No me va a dar la razón nunca, prefiero no salir nunca más ahí”.

Tratando de calmar a la fiera, Casella contestó: "Si vos tenés un tema con salir en Bendita, nos decís: no quiero salir más y capaz lo arreglamos. El otro día te defendí, eran tres, ¿eso no lo viste? Ves lo que te conviene”. Y Latorre retrucó: "No es una estafa en serio Beto, hablalo con un abogado. Yo no soy ninguna boluda aunque vos creas que lo soy, te aclaro que me hago, soy contadora pública nacional".

Lejos de aceptar una tregua, Latorre fue a fondo: “No me subestimes porque no hay ninguna estafa. Cuando ya te metés con eso, a mí me molesta. Yo de tu patrimonio y de tu vida no hablo. La bancaron todas al producto y solamente hablas de mí”. Y cerró: "Ustedes están obsesionados, me siento hostigada".

beto casella latorre yanina El Trece

