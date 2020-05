Rocío Oliva y una nueva etapa en su vida: quiere ser panelista de televisión

Rochi estuvo junto a Doman y el panel y sorprendió al postularse como panelista. "Leo los portales, leo las noticias todos los días, en la radio no se puede hablar de deportes, hablamos de actualidad. Hoy estoy en otra etapa y sí, me gustaría ser panelista de Intratables", dijo.

Rocío contó que desde que comenzó la pandemia ella se dedicó a recorrer barrios carenciados y se acercó a algunos sacerdotes para dar una mano. "Vengo recorriendo villas y creo que el Estado está presente en cada lugar que vamos, pero hay un tema aparte, después de muchos años que las cosas no se hicieron bien, en los últimos años miraron para otro lado y me refiero a los últimos cuatro años", aclaró Rocío Oliva.

"Fui a ver al Padre Pepe en San Martín y la gente va a buscar la comida, los 10000 llegan pero a veces tardan", agregó la ex de Maradona que dijo estar de novia . "Macri fue un intento de presidente, Cristina es una mujer muy poderosa", dijo dando.

Pero la polémica no llegó con esas definiciones de política, sino cuando le preguntaron: "¿Cuál fue el mejor jugador de fútbol de la historia? ¿Quién fue?", Rocío que tuvo un largo noviazgo con Diego Maradona y lo acompañó hasta hace poco, retrucó: "De la historia" Doman la apuró: "No podés dudar ahí. Acá, el tema es que dudó. Lo que pasa es que la pregunta se la hice trabada a propósito".

"Lo que pasa es que hay jugadores a los que no pude ver. Yo nací en el ‘90", explicando que hubo varios jugadores a los que no vio. "Ojo que, además, habla una jugadora. Está tratando de contestar técnicamente. No puedo creer que no digas Diego Maradona, pero seguí", indicó el conductor. "¿Elegís a Di Stéfano, Pelé?", le pidió Doman. "Bueno, no sé, dicen que Pelé era muy bueno. Yo te puedo decir que vi la serie y me parece que es muy bueno", respondió Oliva.

"Pará, ¿Pelé es mejor que Maradona?", agregó el conductor anonadado. "No, de ninguna manera. Yo soy argentina y voy a elegir a Maradona por sobre todas las cosas. Pero quiero hablar de lo que yo conozco, no de lo que veo o lo que me dicen", respondió la deportista. "¿Entonces? ¿Quién es el mejor de la historia?", volvió a consultar el conductor. "No digo que es el mejor, tampoco. Pero a mí me gustaba Ronaldinho, ¡hacía cada cosa con la pelota!", completó por fin la rubia.