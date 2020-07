"No gastes tu tiempo. Ellos son los imbeciles. No entiendo cual es el problema de estar en pareja c alguien. No? ATRASAN INUTILES", le dijo a una seguidora que aclaraba que en 2020 ya no hacía falta aclarar si salía con un hombre o una mujer.

Fueron varias las respuestas que Yanina Latorre dio en Twitter.

Embed No gastes tu tiempo. Ellos son los imbeciles. No entiendo cual es el problema de estar en pareja c alguien. No? ATRASAN INUTILES. https://t.co/lsiLQXcSjt — Yanina Latorre (@yanilatorre) July 27, 2020