Enseguida se disparó la polémica en las redes y Zaira Nara no pasó por alto el irónico comentario y opinó sobre el tema en Morfi, todos a la mesa. Si bien Maxi se limitó a poner la inicial de Wanda y no completó el nombre, su comentario rápidamente recorrió las redes, en clara alusión a su exmujer.

La conductora de Telefe no se quedó callada al respecto cuando tocaron el tema en el programa. "¡Qué desubicado ese comentario! Es muy machista. Lamentablemente es algo que yo ya he escuchado, esto de 'me hizo un favor que se la llevó'", empezó diciendo.

Pero no se quedó conforme con eso y arremetió: "¡Pero pará un poco, no somos un objeto! Me parece que hay que empezar a revisar las formas en la que se expresan los hombres, no creo que él lo haya hecho con esa maldad. Esperemos que no", sentenció. Luego, el Chino Leunis aportó su opinión: "Uno no 'se lleva' la mujer de otro, es como cavernícola ya ese concepto".

Cuando el conductor le preguntó porqué ella creía que él había hecho ese comentario, Zaira dio una teoría por demás de contundente: "El sigue agarrado de la historia, y me parece que le salió mal esta vez. El dejado siempre queda dolido. Puede ser que haya despecho. Y si hay despecho, es porque todavía te importa la persona, algo le mueve ella". Y cerró: "Evidentemente a él le falta superarlo, y encima se tomó el trabajo de comentarlo y que se viralice". No lo perdona...