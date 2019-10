Roberto Navarro denunció una agresión a la salida de su programa radial

"Hoy, luego de un hermoso programa, salí de la radio y me esperaban tres muchachos para agredirme. Me insultaron y empujaron. Me defendí, como corresponde. Este es el odio que está inculcando Macri", relató.

Embed Hoy, luego de un hermoso programa, sali de la radio y me esperaban tres muchachos para agredirme. Me insultaron y empujaron. Me defendí, como corresponde. Este es el odio que está inculcando Macri. — Roberto Navarro (@robdnavarro) October 22, 2019

Más tarde, minutos después del incidente, el ex C5N dio los pormenores en diálogo con el humorista 'Pepe' Rosemblat. "Me dijeron que no iba a llegar al auto así que ya sabían dónde lo dejo todos los días. Sabían dónde trabajo y dónde dejo el auto. Y vinieron a atacarme. Me vinieron a pegar, a querer entrar al auto", comentó.

ADEMÁS:

Repudian a Mariano Iúdica por burlarse de la "Marcha del sí, se puede"

El fuerte cruce tuitero entre Juan José Campanella y Tato Young