Zaira Nara volvió al país y habló sobre la salud de Wanda

“Vine para acompañar. A la distancia se hace todavía más difícil toda esta incertidumbre que hay”, expresó Zaira en un móvil del programa Intrusos. La conductora dijo que llegó a Buenos Aires para sostener a la familia de Wanda: “Voy a ocupar el rol que mi hermana quiera que ocupe”.

La modelo se refirió a la salud de su hermana y fue contundente. “Wanda está bien”, señaló Zaira. Además, mencionó los comentarios que circulan en los medios de comunicación con respecto a la empresaria. “Estamos entre todos bancando, porque hay muchos chicos de por medio. Se dicen un montón de cosas de más”, consideró.

“Está bueno que en estos casos se pongan en la situación del otro, que piensen en cómo le gustaría que se manejaran las cosas si a un familiar le pasara algo”, comentó Zaira en referencia a Jorge Lanata, quien aseguró en su programa de radio que la modelo padecía leucemia y reflexionó: “Es el momento clave para que cada uno piense qué haría en una situación así”.

Zaira no fue la única familiar de Wanda que llegó al país para acompañar a la empresaria. Durante el domingo, Maxi López, ex marido de la conductora, había regresado a la Argentina para cuidar de los tres hijos en común que tienen: Valentino, Constantino y Benedicto. “Me voy a quedar lo que sea necesario”, sostuvo el ex futbolista.

Los mensajes de los famosos de apoyo a Wanda Nara

Wanda Nara decidió este lunes romper el silencio sobre su problema de salud. luego de las versión que difundió Lanata. Ante esto, distintos famosos salieron a respaldar a la conductora de MasterChef.

Nara estuvo internada en el Sanatorio de Los Arcos el pasado miércoles por la noche y aunque ella no dio detalles de lo que le estaba pasando, el periodista sacó a la luz una información preocupante sobre su salud. Sin embargo, ni Wanda ni sus allegados hablaban sobre el tema porque aún era muy pronto para dar certezas sobre lo que ocurría. Las explicaciones llegaron este lunes por medio de la propia modelo a través de una publicación en Instagram.

Entre sus 16,5 millones de seguidores de Instagram se encuentran varios famosos, que, sumado a sus fanáticos, en solo tres horas le escribieron 35 mil mensajes.

LHLS2EGI7FEY7CHSI6MBVOX26U.jpg Wanda Nara debió ser atendida de urgencia en el Sanatorio de Los Arcos.

Su hermana, Zaira Nara, que está de regreso en el país para acompañar a la familia, sólo se manifestó mediante emojis de corazones, al igual que el conductor Ángel de Brito y la bailarina Lourdes Sánchez. Los corazones de colores fueron los elegidos por la gran mayoría para expresarle su amor.

“Toda nuestra familia te ama. Y estamos con vos, con Mauro (Icardi), con tus hijos y toda tu familia, siempre al lado de ustedes. Fuerza, amiga querida. Todo va a estar bien”, le dedicó el conductor Marcelo Tinelli.

“Te amo mil”, le escribió el jurado de MasterChef Damián Betular, mientras que Yanina Latorre agregó: “¡Vamooooo con todo para adelante! ¡Vos podés!”.Y Chechu Bonelli le dijo: “Fuerza Wanda, todo va a estar bien”.

Connie Ansaldi le aclaró, por su parte, que no hacían falta las explicaciones. A su vez, Flavio Mendoza manifestó: “Mucha luz para vos y toda tu familia”.

Otros famosos que la saludaron fueron Marley, Nazarena Vélez, Jimena Barón, Vicky Xipolitakis, Cande Ruggeri, Estefi Berardi, Stefy Roitman y Brenda Gandini. Lo mismo hicieron Reina Reech, Teresa Calandra, Belén Francese, Sofía Zámolo, Natalie Weber, Barby Franco, Soledad Pastorutti, Ana Rosenfeld, Stephanie Demner, Elba Rodríguez y Gustavo Conti, entre muchos más.