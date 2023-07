Wanda Nara reapareció en redes y habló sobre su salud

Como es habitual, la conductora de MasterChef usó sus redes sociales para dar a conocer su situación y dejó en claro que su descontento luego de que el viernes Jorge Lanata asegurara que padece leucemia.

"Buen día a todos. Acá estoy después de unos días que necesite para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó; El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien", comienza el posteo de la empresaria.

"El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", agregó.

La esposa de Mauro Icardi añadió luego la mención a Lanata: "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía".

"La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos", puntualizó.

Y su mensaje finaliza con un mensaje para sus más allegados y para los miles que demostraron en estos días su preocupación: "Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_nara)

Este lunes, más temprano, Icardi había publicado una foto de la pareja al aire libre, abrazados junto al río en Nordelta junto a la leyenda "Buenos días", en una historia de Instagram.

Algo similar a lo que ya había hecho un día antes cuando posteó una serie de fotos de la gala de los Martín Fierro en la que su mujer ganó una de las estatuillas; en ese caso sólo le puso dos emojis: el de un corazón y el de una leona.

¿Qué dijo Jorge Lanata sobre la salud de Wanda Nara?

Amparado no sólo en sus fuentes sino en su trayectoria como periodista, Jorge Lanata lanzó este viernes una revelación cruda. "Como trabajo de periodista les voy a contar qué hice: hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas cercanas a Wanda Nara y otra al hospital (Los Arcos), y lo que nadie está diciendo -y no entiendo porqué hay una cosa coorporativa en el periodismo de espectáculos de no decirlo- es que Wanda tiene leucemia”, dijo Lanata en su programa de Radio Mitre.

El conductor de "Lanata sin filtro" aseguró también que "hubo un contacto con Fundaleu (Fundación de lucha contra la leucemia)" y que "hay todo tipo de versiones sobre que la quieren llevar a Italia o a Turquía y demás".

Embed

Lanata le dio el pase a su columnista Marina Calabró quien le respondió acerca de ese supuesto corporativismo por parte de los periodistas del espectáculo y trató de despegarse, aduciendo que en su caso -tratándose de un diagnóstico médico- elige esperar un parte oficial o la confirmación de parte de la familia.

"Es el tipo de información al que quiero llegar última y no primera", lanzó Calabró, a lo que el conductor del ciclo radial le contestó que "le importa un pomo llegar primero, eso no me importa nada".