Zulemita Menem cruzó duro al diseñador Roberto Piazza

Después de que Roberto Piazza expresara su apoyo al Gobierno de Javier Milei, con quien mantiene una amistad a raíz del histórico buen vínculo entre el diseñador y Amalia ‘Yuyito’ González, Zulemita Menem salió a cruzarlo con suma dureza y terminó cuestionándolo por su orientación sexual.

Días atrás el gran referente de la moda de nuestro país había criticado con dureza a las cantantes Mariana ‘Lali’ Esposito y María Becerra por ser opositoras al Gobierno actual. Sin eufemismos, Roberto fue contundente al momento de referirse acerca de los artistas jóvenes. "Espantosos todos. Todos espantosos, con un gusto espantoso, música espantosa. La palabra reggaetón ya me da alergia", comenzó diciendo. Al mismo tiempo que indicó que "algunos están asesorados y otros se creen que se la saben…acá en Argentina está radicado el reggaetón y el mal gusto. La mediocridad, el populismo, el kirchnerismo y toda la mier… esa".

Fue entonces cuando un seguidor de Milei compartió en sus redes sociales un fragmento de la entrevista y lanzó: "Tipazo Roberto Piazza, atendió a todos los kukardos en 2 minutos". Atenta a estas declaraciones, Zulemita expresó con suma dureza: "¿Tipazo? Soy fan de tu cuenta, pero en esta no te banco. Este trolo es el camaleón más repugnante que vi en mi vida".

Embed @TommyShelby_30 Tipazo ? Soy fan de tu cuenta , pero

en esta no te banco .este trolo es el camaleón mas repugnante que vi en mi vida. pic.twitter.com/pmeV4SuVUP — zulema menem (@zulemitamenem) March 22, 2025

Junto al lapidario y homofóbico mensaje, la hija del ex presidente argentino sumó capturas de notas periodísticas de 2010 cuando Piazza le solicitaba a la ex Presidenta Cristina Fernández que auspicie como madrina de bodas. Ante esto, el seguidor libertario sólo respondió: "Genia Zulema, no tenía esa data".

Paradójicamente en las redes habían quedado resonando las palabras de Piazza. "Soy amigo de Javier, obviamente y conozco todos sus pensamientos y hemos hablado muchas veces de eso. En realidad, a él no le importan demasiado. Hay muchas más tarambanas como esas que ahora opinan, ahora hablan, pero cuando estaba la condenada no hablaban ninguna, no decían nada, porque estaban todas con el sobrecito", remarcó Roberto. Al mismo tiempo que señaló que "ahora son todas anti-Milei. Quieren que en 12 meses que el país sea maravilloso. En realidad, son unas imbéciles, las detesto".

Sobre lo que opinen Lali o María Becerra había dicho que: "No le importa, él se divierte. Es histriónico y es impetuoso, pero no le importa. Tiene cosas mucho más importantes que hablar. Lo que pasa es que habla de forma irónica constantemente de Lali, que no sé cómo le dice, Lali... ‘Lali Depósito’ o ‘Ladri Depósito’ o la Becerra, ‘BCRA’".

Finalmente, insistió en vincular a las dos jóvenes artistas con el kirchnerismo: "Son todas minas que han trabajado con la plata tuya, con la plata de la señora que está viendo, con la plata mía, con los impuestos. Todas bancadas por el kirchnerismo, obviamente", sentenció el diseñador. Paradójicamente, una de las Menem más mimadas por el gobierno libertario, lo dejó en jaque.