Zulma Faiad y sus hijas, enfrentadas por la herencia de Daniel Guerrero

La madre de las mujeres y exesposa del actor tomó partido por Eleonora, en este escándalo familiar y mediático.

El martes en ‘A la tarde’, el ciclo de América TV conducido por Karina Mazzocco, Daniela decidió romper el silencio y explicar qué es lo que pasa en la familia, a qué se debe el conflicto y por qué su mamá tomó una postura opuesta a la suya y apoya a Eleonora.

Desde que el actor murió en enero de 2022, por complicaciones derivadas de COVID-19, las hermanas se encuentran enfrentadas.

"El problema con mi papá arrancó cuando estaba enfermo. La segunda vez que lo internan, Eleonora decidió ir a su casa y romper la cerradura. Se metió en la casa y se quedó ahí”, comenzó Daniela.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de America TV (@americatv)

La opinión de Daniela tiene como base también creer que fue Zulma, su propia madre, quien influenció a Eleonora para quedarse con todos los bienes y dejarla sin nada.

"Es verdad que mi hermana le pagó una deuda tres mil dólares de mi papá, pero después lo manipularon. Lo amenazaron y le dijeron que se iba a quedar sin nada, que le tenían que vender sus muebles”, agregó.

Mientras tanto, las hermanas nunca se pudieron poner de acuerdo ni recomponer su relación.

“No hay vínculo posible cuando una madre divide y controla todo. Mi mamá es una persona destructiva, se maneja de esa forma y divide a sus hijas. Yo a mi hermana la amo, pero en este momento lo que siento es mucha tristeza", agregó Daniela.

Otro intento que fue fallido fue la predisposición que mostró para solucionar los conflictos con su mamá, Zulma, aunque del otro lado la intención no era la misma.

"Yo traté de sanar mi vínculo con mi mamá un montón de veces. Una vez logré llevarla a terapia, pero fue horrible. Mi psicóloga me dijo: 'no esperes nada'", concluyó.

Sin título-1.jpg Zulma Faiad y sus hijas.

La versión de Zulma Faiad

En el mismo programa también quisieron escuchar la otra versión y se comunicaron con Zulma, ella envió unos audios y autorizó que los puedan reproducir en el programa.

Ante esto, la exvedette expresaba: "El dolor es mío, es mi corazón que llora de desilusión, de pena, de miseria humana y de caranchos al acecho. Yo siempre defendí a la familia y si no hablo es para defender a mis nietos porque la historia es muy triste".

“Cada hogar es un mundo y mi corazón yo no lo abro para hacerle daño a nadie”, continuó.

"Eleonora es mi compañera, mi hija elegida porque se preocupa por su madre. Mi otra hija no tiene amor, es distinta, es lo que la vida me puso a prueba, algo me quiso enseñar. Yo no tengo que ser como ella, aunque sea su mamá, soy de otra generación en donde los hijos cuidábamos a los padres”, concluyó Faiad.

Daniel Guerrero, actor y locutor, falleció a los 76 años en enero de 2022 luego de pasar un tiempo internado tras haber contraído coronavirus. Su cuadro se complicó aún más porque desde hacía años padecía EPOC.

Guerrero egresó del ISER en 1968, dando inicio a una nutrida labor como locutor, que incluye trabajos en las radios El Mundo, Splendid, Belgrano (donde reemplazaba a Hugo Guerrero Martinheitz en el popular “El show del minuto”), Rivadavia, FM Palermo, entre otras.