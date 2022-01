Falleció el actor y locutor Daniel Guerrero

Vale recordar que las hijas de Guerrero fueron fruto del matrimonio del actor con la vedette y actriz Zulma Faiad.

Según trascendidos, Daniel Guerrero habría contraído Covid-19, que terminó complicándolo debido a la EPOC que padecía desde hace años.

"Gente querida mi papá se acaba de ir… No puedo ni decir cuánto lo amo, ni el dolor inmenso que siento… Les cuento porque se del amor que le tienen.. y no puedo avisar a cada persona, no tengo alma en este momento para eso… Se lleva mi historia y me deja todos los recuerdos.., el amor y lo vivido…, nunca va a estar muerto en mi corazón…, nunca va a estar muerto… Te amo con mi alma papá, ahora ya no sufrís más… Nos vemos pronto ”, comunicó su hija, Eleonora, a través de redes sociales.

Según la información publicada por la entidad, Guerrero egresó del ISER en 1968, y comenzó a trabajar como locutor en las radios El Mundo, Splendid, Belgrano, Rivadavia, FM Palermo, entre otras.

Pero rápidamente también hizo su incursión como actor, con trabajos en televisión en programas como "Tu mundo y el mío", "Por siempre amigos", "Alta comedia", "Rosse", "Pablo en nuestra piel", "El teatro de Darío Víttori", "Quiero gritar tu nombre", "Cara a cara", "Esta puede ser su historia", "Matrimonios y algo más".

Además, fue conductor de ciclos de entretenimientos y noticieros como "Buenas tardes, mucho gusto", "Sábados continuados", "Sábados musicales", "Matinee", "Nuevediario", "Hollywood en castellano", "Teleonce informa".