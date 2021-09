El actor cargó contra Flor Peña diciendo que por ella lo echaron de una película por cuestiones ideológicas. Ella lo negó y le mandará una carta documento.

La grieta política se metió entre los actores y puede terminar en una demanda judicial, así lo dejó en claro Florencia Peña, tras la difusión de un tuit demoledor por parte de su par Marcelo Mazarello: "El poder que da visitar a AF mientras no podíamos ver a nuestros familiares!" y apuntó contra Peña porque lo echaron días antes del rodaje de una película en la que iban a trabajar juntos: "La autodenominada referente Flor Peñame hizo echar de un film que empezaba en octubre". Y siguió: "¿Voy a INADI? No. ¿Gremio? No. ¿Justicia? No. TW".