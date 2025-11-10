Video: el gesto de Leandro Paredes a un hincha de River en pleno festejo en un boliche

El mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina fue a Tropitango, famoso boliche de zona norte del Gran Buenos Aires. Y, como era de esperarse, su presencia no pasó desapercibida. Paredes se asomó para ver la parte baja del boliche y cruzó con un ¡hincha de River!, a quien le hizo gestos picantes en alusión a la victoria de Boca en el Superclásico.

El plantel del Xeneize regresará a los entrenamientos este martes a las 16 horas para empezar a preparar el duelo contra Tigre por la última jornada de la Zona A del Torneo Clausura (con día y horario a confirmar) con la tranquilidad de haber logrado los dos objetivos más recientes: clasificar playoffs y a la Copa Libertadores 2026.

Además, Boca es puntero de la Zona A con 26 puntos: le saca dos de ventaja a Unión, su escolta. Y, hoy, estaría jugando los octavos de final del certamen con San Martín de San Juan. Uno de los posibles rivales del Xeneize, junto a Talleres de Córdoba, Sarmiento, Gimnasia y Atlético Tucumán.