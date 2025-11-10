Diego Santilli recibió a los gobernadores de San Juan y Córdoba

Orrego sostuvo que “el mejor aliado creo que puede tener el presidente” Javier Milei son los mandatarios provinciales porque, dijo, “tienen la misma responsabilidad administrativa, y en esto cuando los recursos son pocos, hay que administrar prioridades y lo mejor es hacerlo de manera conjunta”.

Orrego formuló estas declaraciones al ingresar a la Casa Rosada pasadas las 15 para reunirse con el designado ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El mandatario sanjuanino destacó la figura de Santilli, a quien dijo que conoce desde el Congreso y con quien generó un “buen vínculo y una relación de respeto”.

“Hay temas que son importantes para las provincias, la obra pública definitivamente, yo soy de los que creo en la obra pública”, definió Orrego.

Para el gobernador sanjuanino, “el mejor aliado creo que puede tener el Presidente son los gobernadores. El Gobierno debe tener una mirada federal”, insistió.

Orrego destacó “la oportunidad de destacar distintos temas que son transversales a diferentes provincias, y después se tratarán por jurisdicción”.

El mandatario sanjuanino planteó que el territorio argentino “tiene recursos naturales como la minería, que nos va a abrir puertas en uno de los desafíos más grandes del mundo, que es la transición energética, y donde se precisan dos minerales críticos: el litio, que es táctico, y el cobre, que es estratégico”.

También destacó que el RIGI “vino a mejorar las inversiones mineras” y que “la eliminación del cepo nos da la enorme posibilidad de competir ante las demandas que tiene el mundo”. Además señaló que la reforma laboral e sun tema “actual” que “sabíamos que se iba a dar”.

Martín Llaryora: "Fue una reunión positiva"

Mientras que Martín Llaryora sostuvo que la reunión con el designado ministro del Interior, Diego Santilli, fue “positiva, cordial y productiva”, y afirmó que ve con “buenos ojos esta nueva etapa”.

El mandatario provincial, ingresó minutos antes de las 16 a la Casa Rosada para reunirse con el designado ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de la ronda de encuentros para abordar las reformas que planea la gestión libertaria. Tras salir de la Casa Rosada, Llaryora ponderó “pasar de la etapa de agravios e insultos” a una etapa de búsqueda de acuerdos.

"Nosotros sabemos que en Argentina podemos sacar una modernización en el trabajo", señaló." Estamos a favor de una reforma laboral para modernizar el trabajo. Hay que buscar consensos", apuntó.

"Veo con buenos ojos que se abra una nueva etapa, que nos permita dialogar, generar consensos, que nos permita mejorar la calidad de vida de los argentinos. Cambiar la anterior etapa, de agravios e insultos, a una de cordialidad, con visión de crecimiento y progreso", sostuvo Llaryora, en rueda de prensa tras la cumbre.

"En Córdoba nos comprometemos a hacer un presupuesto con sentido común, que incentive la producción, genere empleo y reduzca la presión fiscal", agregó.

En la agenda del tándem federal figura la visita del salteño Gustavo Saénz, de vínculo fluctuante con la administración libertaria.

Entre los próximos encuentros programados, podrían visitar Balcarce 50 Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), entre otros.