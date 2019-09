La semilla que sembró el árbol del título se plantó antes: un 2 de mayo de 1971. Ese año, el presidente del club Luis Seijo viajó a Rosario para ofrecerle el cargo a César Luis Menotti, cuya única experiencia había sido como ayudante de campo de Miguel Antonio "El Gitano" Juárez en Newell’s.

De esta manera, el "Flaco" comenzó a delinear el equipo apenas llegó. En el Metropolitano de 1972 Huracán ya jugaba un fútbol de alto nivel, aunque, al año siguiente, pegó un salto de notable calidad, con la llegada de una figura impresionante del fútbol argentino: René Orlando Houseman.

Con importantes nombres -además del "Loco"- como Carlos Babington, Miguel Ángel Brindisi, Roque Avallay, Omar Larrosa, Alfio Basile, entre otros, la máquina del Globo campeón comenzó a funcionar.

En las primeras fechas del Metropolitano 1973, golearon y dieron espectáculo. En la décima fecha (frente a Central, en Rosario) un contundente 5-0 quedó en la historia como una muestra de hidalguía de la hinchada centralista al aplaudir a sus rivales.

En la segunda rueda, tuvo algunos resultados imprevistos, pero jamás renunció a la idea de Menotti de jugar. La declinación se produjo cuando el DT de la Selección Argentina, Enrique Omar Sívori, citó a varios de los jugadores del Globo para las Eliminatorias del Mundial de Alemania 74’.

Hasta que llegó el 16 de septiembre de 1973, una fecha de culto para el hincha de Huracán. Aquel día, el Globo recibió en Parque Patricios al Lobo por la trigésimo segunda fecha del torneo.

Bajo las órdenes del "Flaco", el dueño de casa arribó al cotejo con tres bajas sensibles: Babington, Brindisi y Avallay no pudieron ser de la partida, justamente, por haber sido convocados con la Albiceleste.

Si bien hubo derrota 2 a 1 ante Gimnasia (el gol de Huracán lo hizo Larrosa de penal, mientras que para la visita marcaron Roberto Gonzalo y José Palacios), el festejo se dio de forma anticipada con la oreja puesta en el partido que Boca perdió 2 a 1 frente a Vélez.

La continuidad del campeonato no tuvo victorias (0-1 vs San Lorenzo y 2-2 vs Boca Juniors) y Huracán finalizó primero con 46 puntos de los 32 partidos jugados, con 19 partidos ganados, 8 empatados y 5 perdidos. Además, marcó 62 goles y recibió 30, siendo así la valla menos vencida.

Hoy, aquel Huracán es recordado como un conjunto de jugadores que no sólo iban al frente y jugaban con un estilo fluido, elegante y talentoso, de la mano de Babington, Brindisi y Houseman, sino también que, entre Basile, Jorge Carrascosa y, el arquero, Héctor Roganti, sabían que debían hacer el "trabajo sucio" para que los de arriba se puedan lucir de la forma en que lo hicieron.