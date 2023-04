¿A cuánto está Franco Armani de su récord de imbatibilidad en River?

Del último gol que recibió el campeón del mundo por el torneo local, que fue de Luis Leal en el triunfo de Arsenal a River en el Monumental (por la quinta fecha), no fue a buscar la pelota adentro de su arco en los últimos 9 minutos de dicho encuentro y en los 90' de los duelos contra Lanús, Godoy Cruz, Sarmiento, Unión, Huracán, Gimnasia y Newell's.

Es decir, que Armani lleva 639 minutos sin recibir goles por el torneo local y ya está en el Top 10 de rachas de la historia de River. Ahora, ¿a cuánto está de su propio récord? En 2018, bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, el oriundo de Casilda estuvo ¡965 minutos sin que le hagan goles! y superó los 789' de Amadeo Carrizo.

image.webp

Esa marca es récord en River y la segunda mejor racha de la historia del fútbol argentino, detrás de la de Carlos Barisio, de 1075' en 1981 atajando para Ferro. Ahora,está a menos de cuatro partidos de poder superar su propio récord: lo logrará si mantiene el cero ante Independiente, Atlético Tucumán, Boca y por lo menos 57' frente a Talleres.

Igualmente, como un premio no menor, Armani podría dar un paso histórico en el club durante los partidos con el Rojo y los tucumanos ya que si no le convierten en los próximos 114 minutos tendrá las dos rachas más extensas en la historia del Millonario bajo su poder superando los 769 de Amadeo Carrizo. "Me encanta tenerlo a Franco, es una bendición", comentó Demichelis.