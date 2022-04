A Defensa y Justicia no le queda más que ganar en la altura

Defensa, con Sebastián Becaccece como entrenador, bajó su nivel de juego y eso lo siente en la Copa de la Liga Profesional en donde está sexto en la Zona A y peleando el cuarto puesto de la clasificación con Argentinos y Sarmiento.

En la Sudamericana el equipo de Varela debutó ganando en Chile a Antofagasta (3-1), pero recibió un duro golpe al caer de local ante Goianense (1-0), derrota que lo dejó en complicada situación para clasificar primero.

Liga, segundo en el certamen ecuatoriano a tres unidades del puntero Barcelona, tendrá como nuevo técnico al argentino Luis Zubeldía, en reemplazo de su compatriota Pablo Marini.

Fue goleado por Goianense (4-0) y goleó a Antofagasta (4-0), lo que marca su irregularidad. En Florencio Varela será dirigido por técnicos interinos.

Actualmente Liga cuenta con los argentinos Lucas Piovi (ex Fénix, Almagro y Arsenal), Michael Hoyos (ex Estudiantes, Santamarina y Boca Unidos), Zaid Romero (Ex Godoy Cruz y Villa Dálmine) y Tomás Molina (ex Huracán, Almirante Brown, Brown de Adrogué y Ferro).

PROBABLES FORMACIONES

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsaín; Nicolás Trippichio, Juan Pablo Rodríguez, Nazareno Colombo y Alexis Soto; Gabriel Hachen y Kevin Gutiérrez; Francisco Pizzini, Walter Bou y Carlos Rotondi; Miguel Merentiel. DT: Sebastián Beccacece.

Liga Deportiva: Gonzalo Falcón; José Quintero, Luis Caicedo, Zaid Romero y Luis Ayala; Ezequiel Piovi y Oscar Zambrano; Adolfo Muñoz, Joao Ortiz y Alexander Alvarado; Tomás Molina. DT: Edison Méndez-Giovanny Espinoza-Rodrigo García.

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).

Cancha: Defensa y Justicia.

Hora: 19.15.

TV: ESPN.