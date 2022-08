A Gimnasia no le dieron un penalazo y empató con Sarmiento

Embed ¿Era penal para Gimnasia?



Sarmiento le ganó la posesión del balón a Gimnasia, lo lastimó mucho por las bandas y prácticamente no sufrió algún buen ataque del Lobo. Con buen manejo de la pelota y ataques directos que empezaban por el medio y terminaban con centros desde los costados, mayormente de Luciano Gondou, quien estuvo muy activo y agresivo, la defensa visitante padeció grandes tramos del encuentro.

Además de Gondou, Guido Mainero fue clave en el control y uso del balón del Verde. También llegó a posición de gol. Sarmiento fue y fue y Gimnasia, que solo tuvo buenos primeros 10 minutos, resistió y resistió, por su arquero Rodrigo Rey, la figura del partido, e imprecisiones del rival en la definición. El 1 estuvo firme y sacó un tremendo remate de David Gallardo, entre otros tiros. Después, Mainero se lo perdió abajo del área y Licha López no estuvo fino frente al arco.

De hecho, Sarmiento marcó a los 31 minutos tras un centro raso al área chica de Gallardo y toque a la red de Gondou, pero fue bien anulado por offside por el VAR. Cuando Gallardo dio el pase, Guillermo Enrique, el último defensor, se frenó y Gondou dio un paso adelante y quedó adelantado. Por su parte, no hubo juego ni rebeldía del Lobo, que tuvo un Brahian Alemán apagado, hasta el final, cuando metió un bochón al área y...

Lo antes mencionado. Penalazo a Gimnasia no cobrazo. Gonzalo Bettini, defensor del Verde, la quiso despejar y le tiró una tremenda patada a Franco Soldano. No hubo un reclamo masivo y se acabó la historia. Antes, Eric Ramírez se fue expulsado por una piña a un rival. El Lobo debió tener la chance de ganar desde los 12 pasos, pero también es cierto que no jugó a nada y mereció perder.