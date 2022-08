El sobrino de Riquelme le hizo dos golazos a River y ayudó a Boca

matias-espindola_862x485.webp

El pibe ingresó muy bien desde el banco y marcó dos golazos: el primero fue un lindo zurdazo cruzado desde afuera del área ante el cual Alan Díaz poco pudo hacer. Y luego, tras recuperar la pelota en su campo, al ver al arquero un poco adelantado, se animó y sacó un zapatazo desde mitad de cancha para sellar el triunfo. Fue de más de 50 metros...

“Mis características son buen pie, me gusta jugar siempre y trato de meter pelotas filtradas a mis compañeros que es lo más me gusta”, se describió Espínola en el canal de Youtube de la Liga Profesional, donde también contó su objetivo: "Jugar en la Primera de Tigre, algo que vengo peleando desde muy chiquito y seguir siendo feliz en lo que más me gusta”.

Embed Matías Espíndola desde atrás de mitad de cancha para terminar el Tigre - River de Reserva.



El sobrino de Juan Román Riquelme es especial. pic.twitter.com/53xgpfMqKm — Marcos Bonocore (@marcosbonocore) August 28, 2022

Espíndola, que aún no firmó contrato profesional, es hijo de Mercedes Mariana, hermana de Román. “A mi tío Juan Román me parezco en la forma de correr... y en los movimientos que tengo. Porque lo vi siempre. Cuando me comparan con él me da vergüenza y a la vez felicidad por dentro, pero no me sale expresarlo porque es muy grande para mí. Me suele dar consejos, pero presto más atención cuando hay una charla de fútbol en familia o con sus amigos”, reveló alguna vez el joven jugador.