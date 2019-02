¿A quiénes les pidió disculpas Carlos Tevez por exponerlos públicamente?

"Hay momentos en los que uno tiene que elegir para hablar, y cuando hablé de Guillermo y de Mauro no fue el mejor momento, y menos en la televisión. Me lo tenía que guardar para mi y me equivoqué", admitió Tevez en declaraciones a TNT Gol.

Embed #TNTSports | Carlos Tevez en vivo con @JPVarsky tras la victoria de Boca: "No fue el mejor momento cuando hablé de Guillermo (Barros Schelotto) y Mauro (Zárate), me equivoqué y pido disculpas a la gente de Boca" #TNTGol pic.twitter.com/mDBK1NZvbL — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 25 de febrero de 2019

Pero su arrepentimiento no quedó ahi. Además, Carlitos le habló al hincha: "Le pido disculpas a la gente de Boca. Uno a los 35 también se equivoca, como se equivocaba a los 18, y es importante reconocer cuando eso pasa. Me sentí mal en el momento por la gente, que no se lo merece".

Para cerrar su descargo, el Apache agregó: "Pedir disculpas también es de grande. Ahora tenemos que pensar para adelante".

¿Qué había dicho Tevez de Guillermo y Zárate? "Si Guillermo seguía en Boca, yo no seguía, me hubiera ido. Yo sabía que la llegada de Zárate era para sacarme a mí...".

ADEMÁS:

Boca bajó a Defensa con un gol de Tevez y Racing sonrió

River le ganó a San Martín de Tucumán y sube en la tabla

Bajar la cabeza y trabajar

Tevez entiende cómo es su momento en Boca y que debe trabajar duro para manterse en el equipo. "Es momento de bajar la cabeza, trabajar y luchar. Es un año muy difícil en Boca por todo, perdimos una final importante y hay que sacar el club adelante", remarcó el Apache.

Y continuó: "Ya empieza la Libertadores. Hay que estar al 100% para sacar lo mejor. Todo se va dando a medida que jugamos y agarramos confianza. Tenemos jugadores para hacerlo".

Por último, Carlitos tocó el tema de la rotación que aplica Alfaro y cómo repercute en los jugadores. "No sé si molesta la rotación, cuando se juega mal está otro que juega mejor. En Boca no tenés ese margen, es simple muchachos. Te toca jugar o ir al banco y hay que bancársela".