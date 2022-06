A Unión le salió muy cara su visita a Uruguay

Franco Fagúndez y Leandro Lozano, ambos en la primera mitad, le dieron la victoria al Bolso, que salió decidido a llevarse por delante a su oponente en el inicio del encuentro y lo consiguió rápidamente. Unión repuntó durante la parte final del primer tiempo y en el complemento, pero no pudo quebrar a ese buen arquero que es Sergio Rochet.

Un buen arranque le permitió a Nacional manejar los tiempos de la etapa inicial, en la que Unión comenzó desconcertado y cuando se iba asentando en el terreno de juego sufrió el balde de agua fría que significó el segundo gol uruguayo.

Nacional salió a presionar a Unión y a los 4 minutos tuvo su premio. Tras una pelota recuperada por Leonardo Coelho, arrancó una jugada precisa que culminó con remate esquinado desde la media luna del área de Fagúndez que se coló junto al palo izquierdo del arco defendido por Santiago Mele.

Y aunque Unión, con el correr de los minutos, esbozó un repunte, Nacional volvió a hacer gala de eficacia a los 21 cuando Lozano capturó fuera del área un despeje corto de la defensa de Unión tras un córner y sacó un balazo imposible de contener para el arquero tatengue.

Unión pudo achicar cifras en el tramo decisivo del segmento, cuando tras un cabezazo que parecía quedarle servido a Claudio Corvalán dentro del área chica, apareció en escena Camilo Cándido para salvar su valla cabeceando el balón a un córner que el árbitro no percibió.

En la parte complementaria Unión fue el que asumió la iniciativa, pero su búsqueda del descuento no tuvo resultado positivo. Abusó mucho de los centros aéreos y pese a disponer de buenos cabeceadores, no pudo quebrar la resistencia de Rochet. Es más, de no ser por un par de buenas atajadas de Mele la caída pudo ser más abultada.

Terminó ganando bien Nacional y viajará a Santa Fe con una diferencia importante. Para Unión la excursión a Uruguay terminó costándole bastante cara.

SÍNTESIS

Nacional: Sergio Rochet; Leandro Lozano, Leo Coelho, Mario Risso, Camilo Cándido; Diego Rodríguez, Felipe Carballo, Alex Castro; Franco Fagúndez, Alfonso Trezza y Emmanuel Gigliotti. DT: Pablo Repetto.

Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Diego Polenta y Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Juan Carlos Portillo, Enzo Roldán y Kevin Zenón; Mauro Luna Diale y Matías Gallegos. DT: Gustavo Munúa.

Goles en el primer tiempo: 4m Fagúndez (N); 21m Lozano (N).

Cambios en el segundo tiempo: 12m Joaquín Trasante por Rodríguez (N); 21m Franco Troyansky por Gallegos y Juan Nardoni por Portillo (U); 29m Leandro Otormin por Fagúndez y Juan Ignacio Ramírez por Gigliotti (N); 30m Martín Cañete por Zenon y Bryan Castrillon por Machuca (U); 45m Santiago Ramírez por Castro y Matías Zunino por Trezza (N).

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

Estadio: Gran Parque Central (Montevideo).