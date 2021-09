Agustín Rossi: "Estamos confiados y tenemos un objetivo"

El arquero de Boca, Agustín Rossi, habló tras la victoria de su equipo por penales ante Patronato y aseguró que "el equipo hizo un gran partido.

Agustín Rossivolvió a ser protagonista estelar, en este caso del pase de Boca Juniors a las semifinales de la Copa Argentina y destacó que "el equipo hizo un gran partido. Creo que tuvimos las mejores chances para ganarlo y no se nos dio. Otra vez llegamos a los penales y por suerte pudimos pasar".

El Xeneize se impuso por penales (4-2) ante Patronato y Rossi ayudó en esta gran victoria al tapar el segundo disparo del rival. "Hicimos un gran esfuerzo y un gran partido. Merecimos quizás un poco más pero la pelota no entró. Como premio nos llevamos la definición por penales", afirmó.

En referencia al rival de la próxima instancia, que se definirá entre Argentinos y San Telmo, comentó: "Nosotros pensamos en nosotros, la verdad es que estamos confiados y tenemos un objetivo. Son solamente dos partidos que nos dan otro titulo y la clasificación a la Copa, así que hay que meterle".

Por último, al ser consultado sobre el estudio previo a los jugadores de Patronato respondió: "Uno siempre mira y hay diferentes alterativas. Obviamente que después en el momento cada uno toma su decisión. Son decisiones que vamos tomando, a veces acertamos y a veces no. Depende mucho el pateador".

"Estoy contento con haber atajado uno, que el primero lo hayan errado y haber arrancado de esa manera. La verdad es que los chicos también patearon muy bien", concluyó Rossi.