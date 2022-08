Agustín Rossi será el arquero de Boca frente Racing

En la práctica de esta mañana Rossi ocupó el arco para el equipo que se alineó con los que no jugaron ante Agropecuario en la victoria del miércoles pasado por 1 a 0 y que se completó con Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Carlos Zambrano y Agustín Sandez; Cristian Medina, Esteban Rolón y Diego González; Aaron Molinas; Luis Vázquez y Darío Benedetto.

"Vamos a ver en la semana quien ataja el domingo. García lo ha hecho bien", dijo el entrenador en la conferencia de prensa del miércoles por la noche y abrió un interrogante cuando se suponía que García había sido titular para darle minutos y que Rossi volvía a la titularidad.

A eso se sumaron declaraciones de Rossi en la previa a ese partido y que no eran esperadas por la dirigencia: "Atravieso estos días con tranquilidad y con gran profesionalismo, con respeto a la institución que me da el lugar para trabajar", dijo el arquero cuando no estaba previsto que saludara a los hinchas, pero ante el llamado de su esposa avisándole que los simpatizantes cantaban por él, cambió de opinión y bajó a la puerta del hotel.

Confirmado Rossi en la valla boquense, las dudas pasan por el peruano Advíncula y Ramírez, ambos con problemas musculares.

El marcador de punta se hizo estudios y no se observó lesión ósea ni musculare, pero volvió a entrenar diferenciado, estuvo en kinesiología y en su lugar ingresarían Weigandt o Nicolás Figal.

Mientras que Ramírez es muy difícil que pueda estar, ya que tiene una molestia en los gemelos y por precaución no jugaría el clásico. En su posición lo haría Martín Payero como contra Agropecuario.

El que volverá a la titularidad es Darío Benedetto, cuyo último partido oficial fue el 16 de julio ante Talleres de Córdoba en la victoria por 1 a 0 en La Bombonera, cita en la que erró un penal.

Así, la alineación xeneize sería con Rossi; Advincula, o Weigandt o Figal, Facundo Roncaglia, Carlos Zambrano y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela y Payero; Oscar Romero; Sebastián Villa y Benedetto.

Boca regresará a los entrenamientos mañana en el complejo Pedro Pompilio y luego quedará concentrado en un hotel del barrio de Monserrat.

Boca jugará de visitante el próximo domingo ante Racing, desde las 20.30 por la fecha 13 de la Liga Profesional y con el arbitraje de Fernando Rapallini.