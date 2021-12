Agustín Rossi: "Todavía tenemos otra oportunidad más"

"Estamos tranquilos. Sabemos que si ganábamos asegurábamos la clasificación. Pero tenemos todavía otra oportunidad más y la del miércoles creo que es la más importante. Esperemos recuperarnos para hacer un buen partido el miércoles", manifestó el golero del Xeneize una vez finalizado el encuentro en el Julio Humberto Grondona.

Con respecto a la tensa semana que atravesó el equipo, Rossi contó que "El grupo está bien. Tenemos que responder dentro de la cancha y lo venimos haciendo. A veces los resultados no se nos dan pero lo importante es que el grupo tira siempre para adelante. Ojalá podamos terminar el año de la mejor manera".

Por otro lado, reconoció que el "El objetivo desde el primer momento, después de que agarró Battaglia, era clasificar a la Copa" y admitió que "hoy estamos muy cerca y vamos a tratar de aprovechar el partido del miércoles. Si no, habrá que esperar el fin de semana que viene".

Por último, analizó que el escenario no ayudó para que puedan desplegar su mejor faceta: "Al hacerse la cancha lenta no nos permitió hacer el juego que pretendemos. Pero ellos lo buscaron y se encontraron con el empate. Lo importante fue sumar aunque podríamos haber ganado. No queda otra que pensar en el miércoles y la próxima fecha", se ilusionó.

Boca jugará la final de la Copa Argentina el próximo miércoles 8 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, frente a Talleres de Córdoba, que viene de eliminar a Godoy Cruz de Mendoza.