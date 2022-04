Ajustada caída de Almirante Brown en Mendoza

El mediocampista Leandro Ciccollni convirtió de tiro penal a los 42 minutos de la segunda parte para celebrar la segunda victoria al hilo de Gimnasia (venía de golear 5-1 a Villa Dálmine).

Los mendocinos llegaron a los 12 puntos (puesto 17) y Almirante Brown se quedó en los 16 (sexto). Lidera Belgrano de Córdoba, que el lunes visitará a Güemes (Santiago del Estero), con 22.

Atlanta, por su parte, igualó en Villa Crespo con Deportivo Morón 1 a 1 y sumó su quinto empate en el torneo. El volante Matías Molina (6m. ST) abrió el marcador para los 'bohemios' y el delantero Mateo Levato (17m. ST) lo empató para el Gallo.

Otros resultados de hoy: All Boys 2 - Villa Dálmine 2, Agropecuario 2 - Mitre (Santiago del Estero) 0, San Martín (SJ) 4 - Temperley 1 y Estudiantes (BA) 0 - Deportivo Madryn 0.

La fecha seguirá así:

Domingo: Brown (Adrogué)-Deportivo Maipú (Mendoza) (11:00 horas); Instituto-Sacachispas (14:40, TyC Sports); San Telmo-Gimnasia (Jujuy), Brown (Puerto Madryn)-Almagro y Tristán Suárez-Ferro (15:30); Chacarita-Nueva Chicago (16:40, TyC Sports); Chaco For Ever-Flandria (18).

Lunes: Defensores de Belgrano-Quilmes ((17:05, TyC Sports); Güemes (Santiago del Estero)-Belgrano (19:10, TyC Sports); Santamarina-Estudiantes (Río Cuarto) (20:30) y San Martín (Tucumán)-Independiente Rivadavia (Mendoza) (21:10, TyC Sports). Tiene fecha libre Deportivo Riestra.

POSICIONES: Belgrano 22 puntos; Brown 19; San Martín (T) 18; Riestra e Instituto 17; Almirante Brown y Brown de Puerto Madryn 16; Atlanta, Chacarita, All Boys, Deportivo Madryn y Estudiantes (BA) 14; Chaco For Ever, San Martín (SJ), Agropecuario y Estudiantes (RC) 13; Gimnasia (M), Rafaela, Deportivo Maipú (x) y Defensores de Belgrano 12; Quilmes, Nueva Chicago, Morón e Independiente Rivadavia 11; Gimnasia (J), Almagro y Alvarado 10; Sacachispas 9; Flandria y Temperley 8; Ferro y San Telmo 7; Santamarina 6; Tristán Suárez (x) 5; Güemes y Mitre 4.

(x) tienen su partido suspendido por incidentes en el primer tiempo (44m.). Ganaba Maipú por 1-0.