Ajustado triunfo de Manchester United frente al Fulham

El único tanto del partido lo hizo el juvenil de Países Bajos, Joshua Zirkzee. Los argentinos Martínez y Garnacho tuvieron minutos: el zaguero fue titular y disputó todo el cotejo, mientras que el delantero ingresó a los 16 del completo.

Embed

El local comenzó mejor el primer tiempo, con presencia de Kobbie Mainoo y Casemiro en la mitad de la cancha para frenar las aproximaciones del Fulham y con movilidad de Diallo por la banda derecha, aunque se mostró apagado a la hora de meter peligro en el arco rival.

El arquero suizo del conjunto londinense se lució con dos atajadas al portugués Bruno Fernandes muy cerca del área chica que pudieron poner en ventaja al United pero nada más, ya que se replegó bastante para evitar los contraataques del local.

Ya para la segunda etapa se hicieron notorios los ingresos de Zirkzee y Garnacho: el primero, tras un centro desde la derecha del juvenil argentino, el neerlandés desvió con la zurda la pelota para el 1 a 0 y único tanto del United.

La primera fecha continúa con los siguientes partidos: sábado 17; Ipswich Town vs. Liverpool; Arsenal vs. Wolverhampton; Everton vs. Brighton; Newcastle vs. Southampton; Nottingham Forest vs. Bournemouth y West Ham vs. Aston Villa.

El domingo 18; Brentford vs. Crystal Palace y Chelsea vs. Manchester City. Y cierra el lunes 19 con Leicester vs. Tottenham.