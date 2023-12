Alarma en River: Manchester City viene por Claudio Echeverri

"No voy a renovar, pero sí me voy a quedar", sentenció el Diablito tras la victoria de River contra Rosario Central por el Trofeo de Campeones. Es que el "diamante en bruto" que tiene el club de Núñez, que la rompió en el Mundial Sub 17 con la Selección Argentina, parece que no va a jugar mucho tiempo más en la institución.

Se sabe que al futbolista de 17 años lo buscan clubes como Real Madrid, Barcelona, PSG, Chelsea y Milan entre otros. Pero Manchester City es el que se está moviendo más que el resto para incorporar al jugador. El club manejado por los jeques árabes prepara una oferta de compra que será por un valor cercano a la cláusula que es de 25 millones de euros, pero con un detalle clave.

Pasaría algo similar a lo que fue el traspaso de Julián Álvarez, la transferencia incluirá dejarlo al Diablito cedido en River que podría ser de seis meses o un año, todavía no está especificado ese punto.

La idea del club inglés es que sume rodaje y no quede colgado cuando llegue al fútbol de Europa. Aunque todavía no existe nada formal y no hay acuerdo previo con el joven del Millonario.

¿Por qué se quiere ir el Diablito? Se cansó, según afirman los más cercanos, de estar tanto tiempo sin jugar. Martín Demichelis lo llevó una gran cantidad de veces al banco de suplentes pero jugó muy poco. Y tras un gran Mundial, participó en casi todos los encuentros siendo titular en el partido ante Rosario y el título obtenido.

El adiós a De La Cruz

"El jugador Nicolás De La Cruz fue transferido al Flamengo y continuará allí su carrera. ¡Gracias por dejar todo en cada partido, Nico!", escribió River en sus redes sociales. El traspaso se cerró en 16 MDD (8 millones para River y 8 millones para el Liverpool de Uruguay) y con un contrato hasta 2028.

image.png La carta de despedida de De La Cruz

Resulta que De La Cruz fue presentado oficialmente en el Mengao y se despidió de todos los riverplatenses. Luego de su fantástica etapa con River Plate, el todoterreno uruguayo competirá en Brasil. La versión en Argentina es que el traspaso se cerró en 16 MDD (8 millones para River y 8 millones para el Liverpool de Uruguay). Contrato hasta 2028. Refuerzo de lujo para El Mengao..