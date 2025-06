Pity Martínez y Nacho Fernández hablaron del debut en el Mundial de Clubes y Mastantuono

"Lo felicité porque se le da un paso muy importante en su carrera como el Real Madrid. Lógicamente que tiene todas las condiciones, tiene muchísimo por delante que aprender también", expresó "Cerebro" sobre el joven de 17 años, quien se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Selección Argentina.

Por su parte, Pity comentó sobre el oriundo de Azul: "Tenemos la suerte de que es un chico muy inteligente, que escucha. Nosotros, de atrás, acompañándolo para que él siga enfocado 100% acá, total lo que va a venir va a ser bueno en todo sentido. Que siga disfrutando de esta camiseta que es una de las más lindas del mundo".

¿Le dio algún consejo a Mastantuono? "Primero que le pega mejor que yo. Le dije a Franco que disfrute, que deje todo lo que pasa alrededor de él, que es muy importante, muy fuerte. Es difícil hoy en día, con la tecnología, con el celular, con lo que aparece en todos... él es inteligente, sabe dónde está parado, sabe dónde va a ir. No hay que hablarle tanto, eso es importante. Acompañarlo y que él lo disfrute a su manera, a su gusto, y nosotros estamos muy felices por él".

Por otro lado, Nacho habló del objetivo de River para el Mundial de Clubes. "El primer objetivo que tenemos es el primer partido, tratar de ganar el primer partido porque va a ser muy importante para la confianza. Después hay que ir partido a partido viendo qué nos depara el destino, pero lógicamente siempre la idea de este club es ganar todos los torneos", manifestó Nacho.

Y respecto al primer rival, Urawa Red Diamonds, Pity auguró: "Los que hemos tenido suerte de jugar otro Mundial de Clubes, hemos enfrentado a equipos japoneses y sabemos cómo juegan. Por ahí no es el fútbol argentino, que está muy difícil, en el sentido de presión, de choque, de fricción. Enfocarnos en nosotros, que es lo más importante".

Pity se refirió al 2025 de River y Nacho sobre su año personal

El Pity se refirió a lo que fue el 2025 de River hasta el momento y analizó: "Empezamos bien, pero los últimos partidos no fueron buenos, hay que ser autocríticos y saber que no podemos cometer esos errores en este torneo porque si perdés quedás afuera. Cada partido es importante y tenemos que ganarlo como sea".

Por su parte, Nacho hizo un breve análisis de lo que fue su año personal: "Antes de jugar había tenido muy poca participación en el año. Por ahí sí había tenido un bajón al final del año pasado, pero este año había tenido muy poca participación, pero tratando de en todos los entrenamientos demostrarle a Marcelo que tenía ganas, que estaba preparado"

"Cuando me dio la oportunidad traté de aprovecharla, y sabemos que Marcelo es así. Por ahí muchas veces no te toca participar, pero cuando tenés la oportunidad lo tenés que aprovechar. Yo lo conozco y trato de hacer lo mejor siempre. Me siento muy bien. Terminé los últimos partidos jugando. Físicamente estoy en un buen momento, obviamente los años pasan para todos, pero me siento muy bien y tratando de disfrutar esta experiencia"