Alex Luna fue presentado oficialmente en Independiente

El juvenil, de 19 años, llega a préstamo proveniente de Atlético de Rafaela, con un cargo de 200.000 dólares y una opción de compra de 800.000 dólares por el 50% del pase. Es una promesa a futuro con un gran poder de reventa, que podría explotar con la camiseta del Rojo.

"Alex Luna ya firmó su contrato en la Sede y es oficialmente refuerzo de Independiente. Llega a préstamo por un año proveniente de Atlético Rafaela. ¡Bienvenido al Rey de Copas!", señaló el comunicado en las redes sociales sobre el anuncio oficial de la incorporación.

El rafaelino, que la temporada pasada disputó 33 partidos, convirtió dos goles y dio tres asistencias con la camiseta de la Crema, ya se encontraba realizando la pretemporada bajo las órdenes del entrenador Carlos Tevez, pero aún restaba oficializar su vínculo. Luna, quien debutó en diciembre del 2020 en el conjunto santafesino, tuvo pasos por los seleccionados juveniles Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Embed Alex Luna ya firmó su contrato en la Sede y es oficialmente refuerzo de #Independiente. Llega a préstamo por un año proveniente de Atlético Rafaela.



¡Bienvenido al Rey de Copas!#TodoRojo pic.twitter.com/IGspxgzRGe — C. A. Independiente (@Independiente) December 29, 2023

De esta manera, ya son cuatro los refuerzos de Independiente de cara a la temporada 2024. Además de Luna, se sumaron el delantero paraguayo Gabriel Ávalos, el lateral izquierdo Adrián Sporle y el delantero Ignacio Maestro Puch.

Sin embargo, tal como confirmó el pasado jueves en conferencia de prensa, Tevez no da por cerrado el mercado de pases y aguarda por la llegada de un defensor y un mediocampista para completar un plantel con el que buscará pelear el campeonato del fútbol argentino, como no sucede hace tiempo en el club de Avellaneda.

Aunque en principio no quiso dar nombres para evitar un eventual aumento de las cotizaciones, el entrenador del Rojo terminó por aceptar que Alan Franco es el elegido para el puesto de marcador central y el ecuatoriano Johnny Quiñonez, del club Aucas, el apuntado para la mitad de la cancha.

¿Un guiño de Alan Franco?

El defensor subió una historia a su cuenta de Instagram en donde se dejó ver la ubicación en la cual estaba y decía "Avellaneda, Buenos Aires" y la frase "Wen día", con un par de emojis. Desde Independiente le ofrecerían un contrato de tres años y el club está dispuesto a comprarle parte de su ficha a San Pablo que se mantiene firme en no querer liberarlo; el defensor presiona fuerte para volver al Rojo.

image.png

Esto, el hincha lo tomó como un guiño y un acercamiento al club. En la próximas horas se podría estar acordando el regreso de un campeón de la Copa Sudamericana 2017.