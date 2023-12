Emanuel Mammana se despidió de River

Desde las redes sociales oficiales del club despidieron al jugador: "Emanuel Mammana finalizó su vínculo con el Club en su segunda etapa como jugador. ¡Gracias por defender la camiseta!", señaló el comunicado.

"Hoy me toca despedirme de mi segunda casa, solo palabras de agradecimiento especialmente para la persona que me dio la oportunidad de crecer como jugador y volver al más grande, Marcelo Gallardo; agradecer a cada utilero, cocinero, cuerpo médico que hacen un trabajo increíble y otro muy especial para cada hincha por el cariño y por el apoyo de siempre, como ya lo dije acá va a haber un hincha más para toda la vida", escribió Mammana en su cuenta de Instagram.

Un agradecimiento especial para Marcelo Gallardo pero no hay palabras para Martín Demichelis... ¿será una indirecta? Lo cierto es que el jugador se va tras no tener los minutos deseados en su segundo ciclo en Núñez y podría llegar a la Academia, ya que recibió un llamado de los dirigentes pero desde lo económico todavía no se pusieron de acuerdo. O podría ir al exterior nuevamente.

Mammana llegó libre de Zenit de Rusia y se marcha en la misma condición luego de un año en el club de Núñez. El futbolista de 27 años fue parte de 12 partidos, enlos cuales en la mayoría no partió desde los titulares, y consiguió dos títulos: la Liga Profesional de Fútbol y el Trofeo de Campeones tras el 2 a 0 ante Rosario Central, campeón de la Copa de La Liga.

En los próximos días definirá su futuro que hasta el momento es incierto. Lo verídico es que está libre y ya no formará parte del plantel de River. Gustavo Costas mostró un fuerte interés por él para sumarlo como refuerzo para el 2024 en su Academia y ahí puede estar su futuro.