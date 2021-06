Alex Vigo: "Acá me piden atacar y presionar todo el tiempo"

"Me vengo adaptando al equipo y a lo que pide Marcelo. Cada día estoy mejor. Estoy feliz. Lo que me piden acá es atacar todo el tiempo y pedir la pelota. En Colón nos defendíamos un poco y volvíamos a atacar, pero acá es la presión después de perder la pelota para recuperarla lo más rápido posible y no desgastarnos yendo para atrás", explicó el futbolista en diálogo con River Monumental.

Asimismo, remarcó que Gonzalo Montiel, con quien compite dentro del once por el lugar en el carril derecho, "es un gran jugador, lo admiro, y además es una enorme persona. Yo vine a aportar lo mío, si me toca jugar o no, siempre voy a apoyar esté adentro o afuera de la cancha".

Por otro lado, Vigo contó su historia de vida y contó que "Mi papá biológico me abandonó antes de que yo naciera y recién a los 17 años mi mamá me lo dijo. Fue duro. Hoy sigo viviendo en el mismo rancho en el que crecí con mi familia, aunque lo fuimos mejorando, lo fuimos levantando de a poquito".

También le agradeció a sus abuelos, a su madre y a su papá "que hicieron todo para cuidarme a mí y a mi hermano, para que tenga los estudios terminados y pueda jugar al fútbol". En esa misma línea, agregó que "no les puedo devolver mucho porque lo material va y viene, pero siempre que puedo les agradezco y les recalco que con esfuerzo todo se consigue".

Concluyó el tema familiar contando que actualmente le paga los estudios a su hermana "para que ella pueda tener un futuro y pueda independizarse".

Por último, recordó cómo vivió el traspaso a River y el llamado del DT: "Estaba tomando mate en mi casa. Justo me llama Marcelo y me dijo que estaba todo hecho. Cuando me llamó Gallardo me largué a llorar con toda mi familia. Me mandó un WhatsApp y después me llamó".