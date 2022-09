Altamirano: "La tabla de promedios no marca lo que somos"

En referencia a lo complicado que se encuentra el club en la tabla de promedios, Altamirano expresó: "Yo creo que la tabla de promedios no marca lo que somos. Se ve en cada partido como dejamos la vida y como se prestan todos para el bien del grupo. Vamos a seguir peleándola".



Al ser consultado por su ex club Banfield, equipo que también se encuentra en las semifinales de la Copa Argentina, el arquero declaró: "También estoy muy feliz por como le fue al club pero bueno, nosotros ahora estamos metidos acá. Ahora tenemos que preparar el próximo partido".



Siendo parte de la lucha por no descender, Patronato tiene como mayor objetivo mantener la categoría y un triunfo tan importante le permite ganar confianza para soñar con despegarse del último puesto de la tabla de promedios. El desafío es grande pero no imposible.