Andrés Ibarra reconoció la derrota en las elecciones en Boca

"En función de los 3 mil y pico de números de diferencia que tenemos hasta ahora y viendo la proyección que queda, Damas y Vitalicios es el número suficiente para reconocer que hemos perdido", aseguró Ibarra en diálogo con los medios.

ssstwitter.com_1702865842971.mp4

Reconoce la derrota a medias

Sin embargo, resaltó que la abultada diferencia de 30 puntos se explica "por esos 13 mil socios que no tendrían que haber votado por haber sido pasados a activo de forma fraudulenta" -pese a que finalmente solo sufragaron la mitad de ellos-.

Por otro lado, afirmó que "nos reuniremos para ver lo que hicimos mal, como hacemos siempre, pero también lo que hemos hecho bien" y destacó: "Teníamos propuestas serias, las mejores, pero no para mí, para el club y para los socios". En la misma línea, le pidió a la flamante dirigencia que sean "serios" y "dejen de lado la soberbia que no ha hecho más que dividir a esta familia".

"La violencia que generaron ellos desde arriba se ha visto hoy, con los insultos al presidente Milei. Cuando hoy llegamos con Martín Palermo y el Flaco (Rolando) Schiavi, me insultaron, me dijeron de todo y hasta me escupieron", lamentó.

Por último, Ibarra volvió a respaldar a Mauricio Macri, su compañero de fórmula, quien no fue a votar porque tenía un viaje pactado. "Ya expliqué que hoy no pudo venir porque tenía un compromiso impostergable, pero hasta ayer trabajamos, hoy estuvimos hablando todo el día y le agradezco el apoyo que me dio desinteresadamente y por amor a Boca, fue un honor compartir con el presidente más exitoso de la historia de Boca".