Ángel Di María: "El grupo sigue fuerte y seguimos creciendo"

Con respecto al equipo, Ángel destacó: "Lo importante es que sacamos una victoria, el grupo sigue fuerte y seguimos creciendo partido tras partido".



Haciendo hincapié en la ausencia de Lionel Messi, el delantero resaltó: "Cuando esta él todo es mucho más fácil siempre. Al no estar, tenemos que dividir las fuerzas, la calidad y todo. Pero creo que hicimos un buen partido"-

"Hoy nos faltó el mejor del mundo (Messi), no estaba el técnico y otros jugadores que dieron positivo. Se lo dedicamos a todos ellos que no pudieron venir", continuó.



Quien también hablo tras la victoria fue Rodrigo de Paul, el mediocampista contó en conferencia de prensa como vivieron los incidentes en la previa del encuentro: "Cuando una delegación viene a nuestro país, como argentinos tenemos que tratar a los demás países sudamericanos de la mejor manera. Creo que las cosas se podrían haber hecho diferente, nos tocó estar casi tres horas en el aeropuerto, ni podíamos ir al baño".



"Intentamos poner la mejor predisposición. Llegamos al hotel, en las habitaciones hacía más de 30 grados y no andaban los aires acondicionados. Tuvimos que abrir la ventana para dormir y había sirenas, la gente no durmió bien. Hoy nos levantamos y no teníamos agua", apuntó el futbolista.

En relación al triunfo, De Paul expresó: "El equipo lo hizo bien, sabiendo que nos faltaba nuestro capitán (Messi). El equipo demostró una vez más que es un grupo que está muy fuerte y consolidado".



"El partido que sacamos adelante nos va a hacer crecer mucho a nivel mental, algo que es muy importante. Demostramos una vez más que tenemos hambre y cuando nos ponemos la camiseta de la selección representamos alpaís de la mejor manera", concluyó el mediocampista.