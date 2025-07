La emotiva presentación de Ángel Di María: "Ser campeón con Central es lo único que me falta"

Sebastián Vignolo, a cargo de la presentación, le dio la bienvenida a Fideo como “campeón del mundo”, quien se sentó y, muy conmocionado, enseguida se quebró y no pudo empezar a hablar. Tras los aplausos en la sala, arrancó entre lágrimas de emoción: "Es algo muy lindo, algo que soñaba hace bastante, quise antes y no se pudo, pero ya pasó y estoy acá, feliz con mi familia, y de jugar otra vez en Central, en el Gigante, Ya conocí a mis compañeros. Estoy orgulloso de todo lo que hice, pero esto es más que todo lo que hice, volver a casa es muy especial, poder volver a vivir a Rosario con mi familia, vestir la camiseta de Central y que la gente esté contenta es todo”.

Luego, se proyectó un video en el que, con la voz en off del futbolista que viene de disputar el Mundial de Clubes con el Benfica de Portugal, se mostraron imágenes de Rosario y una actuación de un niño en bicicleta acompañado por su madre, yendo a entrenarse, como cuando él era pequeño. La filmación también mostró escenas de su recorrido en los diferentes equipos europeos por los que pasó y de la Selección.

"Ser campeón con Central es lo único que me falta. El sueño de volver estaba, lo cumplí, el siguiente es intentar ser campeón con Central y es el deseo mío y de mi familia”, declaró. "Hoy en el entrenamiento miraba para los costados y no podía creer que estaba ahí cumpliendo el sueño, parecía que era la primera vez, sentí como si fuera esa sensación, cuando iba a Arroyo Seco sentía esa sensación en mi cuerpo. Ojalá que de acá en adelante sea igual”, agregó.

En otro tramo, al ser consultado sobre su regreso, respondió: “Volver siempre estuvo en mi cabeza, desde que me fui hasta hoy mismo. Quería retirarme en Central, en este momento no pienso en el retiro, pienso en jugar y estar en el nivel que lo sigo haciendo, quiero jugar y ser feliz como durante toda mi carrera. Las últimas veces que hablé con Gonzalo (Belloso) y cuando me mataban [en referencia a no haber regresado antes], la que ponía el ´pecho por mí era mi mujer. Hoy, gracias a Dios, estoy en Central”.

"El sábado va a ser algo muy lindo, después veré si me toca jugar, pero la ilusión de que llegue el sábado está. No va a ser más de lo que es porque cada fin de semana es una locura lo que se vive acá, eso es algo que el club sea cada vez más grande. El sábado va a ser algo muy lindo”, expresó el referencia al encuentro inicial del Torneo Clausura en el que Central recibirá a Godoy Cruz a partir de las 16.

El regreso que no fue y la dureza del fútbol argentino

"El momento de volver era el año pasado, pero no se pudo. Eso quedó atrás y lo único que tenía en mi cabeza era seguir. Seguí un año más en Europa y, cuando empezaron a pasar los meses, empecé a pensar en la vuelta, hablé con Gonzalo, aclaré las cosas e hice todo para volver a Central”, explicó Fideo.

Y, al ser consultado, sobre cómo su familia tomó la noticia del regreso, contestó: "Mis hijas, desde que nacieron, saben lo que es Central, en mi casa se vive Central y se ve Central, la más chiquita está más nerviosa que yo. Estoy feliz de estar acá, era otro sueño que tenía, entrar a la cancha con mis hijas, estoy feliz de que ellas puedan cumplir el sueño conmigo”.

“Retirarme acá, seguro..., después veremos cuándo. Estoy muy bien, estoy pleno, sinceramente en algunos momentos se me cruzó que no se podía llegar a dar, pero la pasión y las ganas que tuve, y en mi vida que fue siempre chocar y seguir, la traba ya pasó y estoy acá de nuevo”, confesó.

Fideo tambi'én habló sobre las diferencias entre Europa y el fútbol local: “¿La vuelta al fútbol argentino? Boca ya me la hizo sentir [en Benfica, durante el Mundial de Clubes], después depende de cómo me mueva y lo que el entrenador me vaya pidiendo. Es más duro, hay más choques, más golpes, se corta más el partido, pero después dependerá de mí“.

Embed Fideo somos todos. No hace falta decir más. #BienvenidoÁngel pic.twitter.com/cXuRT7s6d8 — Rosario Central (@RosarioCentral) July 7, 2025

"Vivo mirando fútbol y más todavía el fútbol argentino. sé lo que es y cómo se vive, sé cómo se juega. Después dependerá de mí de lo que haga en la cancha. Cada uno tendrá su manera de recibirme, si algunos me putean, me putean y si otros me ovacionan, me ovacionan. Hoy visto la camiseta de Central, así que lo que venga, que venga”, agregó.

Y completó: “Intentaré hacer lo que siempre hago en los clubes, hacer lo mejor que puedo, hacer lo que fui aprendiendo durante mi carrera, intentar aportar lo que fui haciendo en cada club. Cada entrenamiento y cada partido me fue enseñando y me hizo crecer como persona. Después dependerá de lo que Ariel (Holan) necesite de mí, voy a aportar lo máximo mío. Central viene haciendo las cosas bien, hizo 35 puntos, está muy bien, no voy a hacer cagadas porque la cosa viene muy bien”.

La familia y el mensaje de Messi

“Cuando pasó lo del año pasado (que no se dio el pase) seguí pensando de la misma manera, mi vida fue siempre así, chocando y siguiendo, siempre con obstáculos y esto no iba a ser la excepción, tenía que seguir pensando y tenía a mi familia con los que queríamos cumplir el sueño. Mi señora es hincha de Central y también quería que vuelva”, reveló.

Antes del cierre tuvo tiempo para hablar sobre Lionel Messi, su compañero durante tantos años en la Selección: "Leo me escribió el otro día, me felicitó, me deseó lo mejor y me dijo que estaba feliz de que pueda cumplir el sueño. Nosotros hablamos mucho y él sabe que mi sueño era familiar".