Antonio Conte fue durísimo con Cuti Romero y compañía

“Veo muchos jugadores egoístas. No veo un equipo. Están acostumbrados. No juegan por nada importante. No quieren jugar bajo presión”, disparó el DT italiano tras el empate 3-3 contra Southampton, último en la Premier League, y luego de ir ganando 3-1. “Tenemos 11 jugadores que saltan al campo y yo veo jugadores egoístas. Veo jugadores que no se quieren ayudar entre ellos. No ponen corazón”, agregó.

“Faltan 10 juegos, y alguno piensa que podemos luchar. Podemos luchar por qué, ¿con este espíritu?, con esta actitud, con estos comentarios? ¿Por qué ? ¿Por un séptimo, octavo, noveno lugar? No estoy acostumbrado a estar en esas posiciones”, sentenció Conte, que supo ser campeón con Juventus e Inter en Italia. Pero no quedó ahí...

También la ligaron los directivos. “El club es responsable por los fichajes… cada entrenador que pasó por aquí es responsable… ¿y los jugadores? ¿Dónde están los jugadores? 20 años con este propietario y nunca han ganado nada. ¿Por qué? ¿Es solo culpa de los entrenadores o del club? Hasta ahora estaba intentando esconder la situación, pero ahora…”, deslizó.

Y por último, Conte afirmó que “todos tienen que asumir su responsabilidad, no sólo el club, no sólo el entrenador, no sólo el staff" y reiteró que "los jugadores están envueltos en esta situación". "El Tottenham debe cambiar. Si ellos quieren continuar de esta manera, deberán cambiar de entrenador. Pueden cambiar de mánager, muchos mánagers, pero la situación no va a cambiar, créanme”, cerró.

Según informan medios ingleses, sus declaraciones no cayeron para nada bien, no solo en el plantel sino también en cada rincón del club, por lo que Daniel Levy, propietario del Tottenham, analizaría despedirlo pese a que tiene contrato hasta el final de la temporada. Vale destacar que Conte recientemente había tenido un cruce con Richarlison: el brasileño acusó que jugaba poco y el DT respondió que "su temporada es una mierda".

Incluso, ya se hablan de posibles sucesores, y el nombre que pica en punta es el de Mauricio Pochettino, quien ya dirigió a los Spurs entre 2014 y 2019, y logró el subcampeonato en la Premier League 2015/16 que ganó el Leicester. Los londinenses no ganan un título desde 2008, cuando dieron la vuelta en la Copa de la Liga, con el español Juande Ramos en el banco.

En la actual campaña, Tottenham está cuarto en Premier League con 49 puntos, en puestos de UEFA Champions League. Sin embargo, tiene dos partidos más que sus dos perseguidores inmediatos (Liverpool y Newcastle), y tres más que Brighton, por lo que cuando los tres clubes se pongan al día, los Spurs podrían desplazarse al séptimo lugar, de UEFA Conference League. Además vienen de quedar eliminados en octavos de Champions, en manos del Milan.